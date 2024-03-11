10:48 (мск), источник: Life.ru

В Приморье ликвидировали все действовавшие природные пожары

В Приморье ликвидированы все действовавшие природные пожары. Об этом сообщает краевое правительство.

«Четыре пожара общей площадью 421 гектар зарегистрировано в Приморье за минувшие сутки. По данным на утро понедельника, 11 марта, все возгорания в крае ликвидированы», — указано в сообщении.

Лесной пожар площадью 15 гектаров полыхал в селе Каменка Чугуевского муниципального округа. В свою очередь, в селе Гвоздево Хасанского округа было потушено возгорание на 400 гектарах. Пожар площадью в два гектара ликвидировали в посёлке Терней Тернейского района, четыре гектара — в селе Пермском Ольгинского округа.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае бушуют природные пожары. В связи с этим на юге Приморья был введён особый противопожарный режим.

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