В Приморье ликвидировали все действовавшие природные пожары
В Приморье ликвидированы все действовавшие природные пожары. Об этом сообщает краевое правительство.
В Приморье ликвидированы все действовавшие природные пожары. Об этом сообщает краевое правительство.
«Четыре пожара общей площадью 421 гектар зарегистрировано в Приморье за минувшие сутки. По данным на утро понедельника, 11 марта, все возгорания в крае ликвидированы», — указано в сообщении.
Лесной пожар площадью 15 гектаров полыхал в селе Каменка Чугуевского муниципального округа. В свою очередь, в селе Гвоздево Хасанского округа было потушено возгорание на 400 гектарах. Пожар площадью в два гектара ликвидировали в посёлке Терней Тернейского района, четыре гектара — в селе Пермском Ольгинского округа.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае бушуют природные пожары. В связи с этим на юге Приморья был введён особый противопожарный режим.