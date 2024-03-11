07:43 (мск), источник: ТАСС

В пяти районах на юге Сахалина объявили лавинную опасность

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Синоптики объявили предупреждение об опасности схода лавин 12 марта на территории пяти районов юга Сахалина.

Источник: Соцсети

«12 марта 2024 года — лавиноопасно на территории муниципальных образований Холмский, Невельский, Углегорский, Долинский городские округа и город Южно-Сахалинск», — сообщили журналистам в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации специалистов, на остальной территории Сахалина 12 марта нелавиноопасно. Возможен сход одиночных лавин.

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