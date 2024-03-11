Засуха на юге Африки привела к значительным потерям урожая
Так, по словам президента Замбии Хакаинде Хичилемы, до 45% посевных площадей страны уничтожены из-за отсутствия дождей.
Так, по словам президента Замбии Хакаинде Хичилемы, до 45% посевных площадей страны уничтожены из-за отсутствия дождей.
ПРЕТОРИЯ, 11 марта. /ТАСС/. Установившаяся на юге Африки засуха уже привела к крупным потерям урожая зерновых и других культур в Ботсване, Замбии, Зимбабве, Намибии и ЮАР. Об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.
Власти Замбии объявили 29 февраля о введении режима национального бедствия в связи с сильной засухой, отмечает она. По словам президента африканской страны Хакаинде Хичилемы, до 45% посевных площадей уничтожены из-за отсутствия дождей. О значительных потерях урожая сообщают фермеры Зимбабве и ЮАР. В результате на юге Африки растут цены на зерновые и некоторые продовольственные товары.
В феврале на территории Ботсваны, Замбии и Зимбабве выпало наименьшее количество осадков за все время научного наблюдения. Специалисты считают отсутствие на юге Африки дождей последствием природного явления Эль-Ниньо. В феврале температура воздуха в странах на юге континента была на 4−5 градусов выше средней для этого месяца нормы, сообщила метеорологическая служба ЮАР.
Наряду с сельским хозяйством в сложном положении оказалась энергетика стран на юге Африки, когда из-за падения уровня воды в многочисленных реках сократились объемы выработки электроэнергии на ГЭС. Более других сейчас это сказывается на Замбии и Намибии.