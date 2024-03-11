Весенние цветы стали распускаться быстрее, чем десятилетия назад
Это явление связано с климатическим кризисом.
Это явление связано с климатическим кризисом.
В национальном парке Доньяна на юго-западе Испании произрастает 875 видов растений, в том числе известные многим лаванда, розмарин, тимьян, гвоздика, молочай, можжевельник и ежевика. Имея доступ к 35-летним данным о цветении 51 вида кустарников ученые из Испании и Бразилии смогли отследить пик цветения. Таким образом, они выяснили, что он достигает максимума на 22 дня раньше, чем впервые было зафиксировано в 1980-х годах. Об этом пишет ScienceAlert.
Большинство видов растений (около 80%) начали цвести раньше в этом сезоне, а у 68% этот процесс также сдвинулся. Особенно это было заметно у розмарина, который начал покрываться цветами за 92 дня до ранее зафиксированного периода.
Также было замечено, что многие растения цветут гораздо дольше, чем десятилетия назад. Из-а этого цветы боролись за внимание насекомых-опылителей, которых не хватает на все зеленые насаждения.
Это явление произошло из-за глобального потепления. Так, при повышении средней температуры всего на 1 флора «думает», что уже наступила первая половина мая, хотя на календаре все еще середина апреля.
Однако стоит отметить, что некоторые цветы нашли новые стратегии выживания и адаптировались к условиям меняющегося климата. Так примерно 40% опыляемых насекомыми видов растений непреднамеренно перенесли свое цветение в сторону от потенциальных конкурентов.
Ранее ученые заявили о снижении скорости фотосинтеза по всему миру.
Анна Морозова