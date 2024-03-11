17:51 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Весенние цветы стали распускаться быстрее, чем десятилетия назад

Это явление связано с климатическим кризисом.

Источник: РИА "Новости"

В национальном парке Доньяна на юго-западе Испании произрастает 875 видов растений, в том числе известные многим лаванда, розмарин, тимьян, гвоздика, молочай, можжевельник и ежевика. Имея доступ к 35-летним данным о цветении 51 вида кустарников ученые из Испании и Бразилии смогли отследить пик цветения. Таким образом, они выяснили, что он достигает максимума на 22 дня раньше, чем впервые было зафиксировано в 1980-х годах. Об этом пишет ScienceAlert.

Большинство видов растений (около 80%) начали цвести раньше в этом сезоне, а у 68% этот процесс также сдвинулся. Особенно это было заметно у розмарина, который начал покрываться цветами за 92 дня до ранее зафиксированного периода.

Также было замечено, что многие растения цветут гораздо дольше, чем десятилетия назад. Из-а этого цветы боролись за внимание насекомых-опылителей, которых не хватает на все зеленые насаждения.

Это явление произошло из-за глобального потепления. Так, при повышении средней температуры всего на 1 флора «думает», что уже наступила первая половина мая, хотя на календаре все еще середина апреля.

Однако стоит отметить, что некоторые цветы нашли новые стратегии выживания и адаптировались к условиям меняющегося климата. Так примерно 40% опыляемых насекомыми видов растений непреднамеренно перенесли свое цветение в сторону от потенциальных конкурентов.

Ранее ученые заявили о снижении скорости фотосинтеза по всему миру.

Анна Морозова

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