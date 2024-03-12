Раскрыт ранее неизвестный путь попадания ртути в экосистемы Земли

«Проведенные нами расчеты показывают, что антропогенные источники короткоживущих галогенов существенным образом ускоряют окисление атмосферной ртути. В результате этого в окрестностях источников подобных выбросов осаждается до 20% больше токсичных соединений этого металла. В результате этого концентрация ртути в экосистемах Индии и Китая на самом деле на 7,5% и 8,7% выше, чем показывали предыдущие оценки», — говорится в исследовании.
К такому выводу пришла группа химиков под руководством профессора Института физической химии имени Бласа Кабреры в Мадриде Альфонсо Сайса-Лопеса при изучении химических процессов в атмосфере, в которых участвует ртуть. Изначально она попадает в воздух в малотоксичной нейтральной форме, однако ее последующее окисление приводит к формированию опасной для людей и животных метилртути и прочих токсичных соединений.
Ранее химики считали, что в процессе окисления ртути в основном участвуют природные соединения хлора и брома, а также озон и соединения кислорода и водорода. Недавно экологи обнаружили, что в атмосферу Земли также попадает большое количество короткоживущих соединений галогенов из антропогенных источников, что заставило исследователей детально просчитать то, как их попадание в воздух влияет на круговорот ртути.
Результаты этих расчетов показали, что выбросы галогенов увеличивают общую ртутную нагрузку на все экосистемы Земли примерно на 5% на глобальном уровне. При этом ученые обнаружили, что антропогенные выбросы галогенов повышают долю соединений ртути в экосистемах Индии и Китая почти на 8−9%, что также характерно для Японии (5,8%), Южной Кореи (6,5%) и некоторых других промышленно развитых стран мира.
Как отмечают ученые, эти выбросы негативно влияют как на жизнь флоры и фауны, так и на здоровье людей, питающихся рисом, морепродуктами и речной рыбой, в чьи ткани активно проникают соединения ртути, осаждающиеся из атмосферы. Это дополнительно подчеркивает необходимость борьбы и с выбросами ртути, и с выбросами галогенов.
Борьба с загрязнением природы ртутью.
Ртуть и ее соединения крайне токсичны для человека и животных. Как считают экологи, она особенно опасна для животных, стоящих на верхних уровнях пищевых цепей, в чьей печени и других органах она накапливается. Содержащие ртуть токсины попадают в природные экосистемы как в результате деятельности человека, так и из природных источников, в том числе связанных с глобальным потеплением.
Для борьбы с ртутным загрязнением природы в октябре 2013 года была подписана Минаматская конвенция о ртути. Ее участники, в число которых сейчас входят 147 стран и регионов мира, обязались ввести меры, нацеленные на уменьшение использования ртути в различных промышленных процессах, бытовой технике и других приборах, а также в зубных пломбах, косметике и прочей продукции. С 2020 года производство многих подобных товаров было официально запрещено в рамках конвенции.