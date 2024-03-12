Эксперт: глобальное потепление приведет к сокращению периода цветения сакуры в Японии

ТОКИО, 12 марта. /ТАСС/. Процесс глобального потепления оказывает влияние на сезон цветения сакуры в Японии, что приведет к сокращению его продолжительности, а также может изменить границы ареалов произрастания деревьев. Об этом, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, рассказал специалист по управлению климатическими рисками в национальном метеорологическом агентстве Японии Дайсукэ Сасано.
«Примерно с середины этого столетия и до его конца время от начала цветения сакуры до полного цветения будет сокращаться. Таким образом, это приведет к сокращению временных рамок цветения и меньшему количеству дней, чтобы насладиться полным цветением сакуры. Это также может повлиять на регионы, где период цветения сакуры является основным для привлечения туристов», — сказал он в ходе брифинга для иностранных журналистов.
По его словам, в случае с главным сортом сакуры в Японии под названием Сомэй Ёсино, «при повышении температуры южная граница среды обитания может сдвинуться к северу». При этом эксперт отметил, что вероятность исчезновения тех или иных видов сакуры в Японии в настоящее время низкая, и глобальное потепление не должно на это серьезным образом повлиять. «Если вновь рассматривать сорт Сомэй Ёсино, то изначально такие деревья были обнаружены практически по всей Японии с севера на юг, поэтому они могут быть менее подвержены влиянию потепления», — заключил Сасано.
В Японии цветок сакуры с пятью лепестками имеет статус неофициального национального герба. Время полного расцвета дальневосточной вишни обычно приходится на апрель, когда парки страны буквально утопают в море цветов всех оттенков розового. Этот период считается одним из самых популярных для посещения Японии среди иностранных туристов.
Первое упоминание о сакуре в японской литературе появилось еще в 712 году н. э. Цветение этой разновидности вишни в культуре страны ассоциируется с легким чувством грусти и напоминает о быстротечности красоты. Всего в Японии насчитывается пять основных видов сакуры и еще не менее 200 гибридных сортов.
В 2023 году сезон цветения сакуры в Токио начался 14 марта, что на 10 дней раньше среднего показателя. Начиная с 1953 года, когда стали вести подобные наблюдения, период начала цветения сакуры сдвигался на более ранние сроки в среднем на один-два дня каждые 10 лет. Особенно сильно этот процесс заметен в городах, поскольку помимо глобального потепления на него также оказывает прямое воздействие и урбанизация.