На Камчатке объявили лавинную опасность до 16 марта
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 марта. /ТАСС/. Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке до 16 марта. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 марта. /ТАСС/. Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке до 16 марта. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
«В период с 14 по 16 марта включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Быстринского, Соболевского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского муниципальных районов, а также Мильковского муниципального округа и Петропавловска-Камчатского. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территориях Ключевской группы вулканов и Вилючинском, Корякском, Авачинском и Козельских вулканах», — говорится в сообщении.
Синоптики на Камчатке прогнозируют ухудшение погоды. Согласно метеоданным, циклон принесет на полуостров осадки и ветер.
На Камчатке продолжаются поиски волонтера Кроноцкого заповедника, мужчина пропал в результате схода лавины в начале марта.