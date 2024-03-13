05:44 (мск), источник: ТАСС

На Камчатке объявили лавинную опасность до 16 марта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 марта. /ТАСС/. Повышенная опасность схода снежных лавин объявлена на Камчатке до 16 марта. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Сейчас в Ричмонде: +15° 4 м/с 31% 756 мм рт. ст. +15°
Источник: МЧС РФ

«В период с 14 по 16 марта включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Быстринского, Соболевского, Усть-Большерецкого, Усть-Камчатского муниципальных районов, а также Мильковского муниципального округа и Петропавловска-Камчатского. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территориях Ключевской группы вулканов и Вилючинском, Корякском, Авачинском и Козельских вулканах», — говорится в сообщении.

Синоптики на Камчатке прогнозируют ухудшение погоды. Согласно метеоданным, циклон принесет на полуостров осадки и ветер.

На Камчатке продолжаются поиски волонтера Кроноцкого заповедника, мужчина пропал в результате схода лавины в начале марта.

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