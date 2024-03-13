Площадь льда в Антарктике в 2023 году стала минимальной за последние 45 лет
В период 1980-х годов площадь льда вокруг Антарктиды сокращалась временами до 3 миллионов квадратных метров.
В период 1980-х годов площадь льда вокруг Антарктиды сокращалась временами до 3 миллионов квадратных метров.
Общая площадь льда в Антарктике в летнем сезоне 2022/2023 года (антарктическое лето приходится на календарную зиму. — Прим. ред.) стала минимальной за 45 лет, составив 1,8 миллиона квадратных метров. Об этом заявили в пресс-службе российского Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
При этом в феврале 2024 года площадь увеличилась до 2 миллионов «квадратов».
«Сезон 2023/2024 годов стал третьим в ряду сезонов с низкими показателями площади морского льда», — добавили в институте.
В период 1980-х годов площадь льда вокруг Антарктиды сокращалась временами до 3 миллионов квадратных метров, однако последние 3 года условия погоды такие, что большая часть районов материка стала теплее обычного.
Согласно данным Всемирной метеорологической организации, ледниковый щит Антарктики в период 2011—2020 годов потерял на 75% льда больше, чем в 2001—2010 годах. В целом десятилетие с 2011 по 2020 год в организации назвали самым теплым в истории наблюдения.
Ранее стало известно, что сотни морских слонов и других животных погибли в Антарктиде из-за птичьего гриппа. Первые вспышки заболевания зафиксировали среди бурых поморников на острове Берд на юге Атлантического океана.