Магнитные бури в марте 2024 года: что это такое, в чем опасность

Магнитные бури могут создать неприятности для метеозависимых людей. Если организм человека остро реагирует на погодные изменения, то магнитные бури могут стать причиной физического дискомфорта. «Лента.ру» рассказывает, что такое магнитные бури и как справиться с их влиянием, а также публикует календарь магнитной активности на март 2024 года.
Это процесс возмущения магнитного поля Земли: бури возникают из-за вспышек на Солнце — поток заряженных солнечных частиц (его еще называют «солнечным ветром») может проникать в магнитное поле Земли и вызывать его колебания.
Магнитные бури представляют опасность не только для чувствительных людей, но и для техники, электроприборов и даже для космических аппаратов. Для того чтобы определить интенсивность магнитной бури, ученые используют специальные приборы, магнитометры. Чем интенсивность выше, тем опасней ситуация. Существует специальная шкала, которая позволяет оценить потенциальный ущерб от этого явления — согласно данной классификации, все бури можно разделить на пять уровней.
G1 — незначительные. Безвредны для электроприборов.G2 — умеренные/средние. Могут вызвать перепады напряжения, повлиять на работу спутников, а также привести к возникновению полярного сияния в северных широтах.G3 — сильные. Негативно влияют на электросети, могут затруднить работу спутниковой навигации и радио.G4 — тяжелые. Вызывают скачки напряжения, способны вывести из строя навигационные системы.G5 — экстремально сильные. Могут привести к полному отключению электросистем, вывести из строя спутники и приборы радиосвязи.
Обратите внимание, что экстремально сильные магнитные бури происходят достаточно редко — последняя буря класса G5 была зафиксирована в 2005 году. А вот бури более низких классов фиксируют довольно часто: тяжелое возмущение G4 фиксировали весной 2023-го, а колебания уровня G3 были в ноябре того же года.
Кстати, самая сильная магнитная буря в истории была зафиксирована в мае 1921 года. Тогда на территории США полностью пропала телефонная связь, а также наблюдались серьезные сбои в работе электросетей.
Еще одна мощная магнитная буря обрушилась на Землю в 2003 году — тогда на планете на несколько часов была потеряна связь с космическими спутниками.
В конце февраля 2024-го на Землю обрушились первые бури с начала календарного года. Причиной стали три мощных вспышки на Солнце — одни из самых сильных за последние пять лет.
В марте 2024 года земляне столкнутся сразу с пятью магнитными бурями разной интенсивности. Первая мартовская буря началась 3 числа — в этот день жители Москвы и Санкт-Петербурга смогли увидеть полярное сияние, которое обычно не наблюдается в этих широтах.
Негативное влияние магнитных бурь на организм человека до сих пор не изучено полностью.
Так, по мнению климатолога, доктора географических наук Нины Зайцевой, прямых доказательств того, что именно магнитные бури влияют на погоду и самочувствие человека, не существует.
А вот метеоролог Татьяна Позднякова уверена, что магнитные возмущения могут стать причиной плохого самочувствия. Она считает, недомогания можно объяснить тем, что магнитные бури влияют на перемещение жидкости в теле живых существ. Позднякова объясняет, что состояние метеозависимых людей может ухудшаться не только во время бури, но и до, и после нее.
Старший терапевт АО «Медицина» Олеся Савельева рассказывает, что в период магнитных бурь метеочувствительные люди могут испытывать дискомфорт: в это время увеличивается количество инсультов, инфарктов и гипертонических кризов. В первую очередь в группе риска находятся люди, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, объясняет врач.
люди с хроническими заболеваниями сердца;люди с артериальной гипертензией;беременные;младенцы;люди старшего возраста;люди с проблемами с иммунитетом;люди с повышенным уровнем стресса.
По словам Савельевой, под влиянием магнитных бурь люди могут испытывать целый спектр неприятных ощущений. С ней соглашается и врач-терапевт Людмила Лапа — она объясняет, что геомагнитная активность в первую очередь влияет на сердечно-сосудистую систему человека.
головная боль;головокружение;скачки артериального давления;боли в области сердца;учащенное сердцебиение;нарушение координации;нарушение сна;шум в ушах.
Магнитные бури также могут усилить раздражительность, беспокойство, спровоцировать скачки настроения и значительно снизить работоспособность.
Как пережить влияние магнитной бури
Чтобы избежать негативного влияния магнитных бурь, врач-терапевт Олеся Савельева рекомендует соблюдать режим сна, следить за питанием и пить больше воды. Эксперт советует употреблять в пищу продукты с высоким содержанием железа, цинка и селена, а также витамины B и C.
Перед приемом витаминных комплексов следует проконсультироваться с врачом — специалист поможет подобрать необходимую дозировку. «Во время магнитных бурь могут обостряться хронические заболевания, и если вы знаете, что в определенные дни чувствуете себя хуже, чем обычно, отнеситесь к этому серьезно, контролируйте состояние и принимайте назначенные доктором препараты», — предупреждает врач.
Эндокринолог Зухра Павлова советует следить за своим питанием во время магнитных бурь — для снижения нагрузки на желудочно-кишечный тракт стоит отказаться от употребления жирной, жареной и соленой пищи, а также от кофе и алкоголя. Еще один совет — по необходимости принимать препараты, которые купируют симптомы метеозависимости: головную боль и скачки артериального давления. Среди средств, которые помогут справиться с последствиями магнитных бурь, врач-эндокринолог выделяет ароматерапию и расслабляющие занятия: медитацию, массаж и йогу.
Следите за своим давлением и общим физическим состоянием. Постарайтесь избегать стресса и негативных эмоций. Ограничьте употребление вредной пищи и алкоголя. Подготовьте набор лекарств, которые помогут быстро купировать неприятные симптомы. В случае резкого ухудшения состояния лучше сразу обратиться за помощью к врачу.
Самое главное — не поддаваться панике. Если сильно нервничать, причиной ухудшения общего состояния здоровья станет не геомагнитная активность, а чрезмерный стресс.