Как правильно сажать плодовые деревья весной?
Агроном объяснил, почему корневая шейка стала точкой отсчета.
Агроном объяснил, почему корневая шейка стала точкой отсчета.
У сторонников весенней посадки яблонь, груш, слив, вишен и прочих плодовых есть масса доводов в пользу своего выбора. Однако и у тех, кто предпочитает посадочную кампанию в саду проводить осенью, их тоже немало. Кто же все-таки прав? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Спорить о сроках можно сколько угодно, но неизменным, неоднократно доказанным на практике можно считать следующее. Яблони и груши в принципе показывают одинаковые результаты, что при весенней посадке, что при осенней. А вот вишня, черешня, слива, абрикос лучше удаются, дольше служат и обильнее плодоносят при посадке весной. Из этого и имеет смысл исходить, определяясь с моментом.
Еще момент. Посаженные осенью плодовые деревья далеко не всегда успевают хорошо укорениться к зиме и весной, вследствие этого, могут испытывать адаптационные трудности. Чаще всего это проблемы с корневой шейкой, которая либо выпревает, либо подмерзает, поскольку осенью невозможно отрегулировать правильно ее положение, а это, как вы сейчас убедитесь — важный фактор успеха.
Перво-наперво готовится место. Два важных требования — оно не должно сильно продуваться, однако циркуляция воздуха там должна быть налицо, а также располагаться в низине.
Выбрав точку, приступайте к созданию посадочной ямы. Для яблонь и груш она должна быть не менее 100 см в диаметре и не менее 60 см глубиной. Для вишни, сливы, черешни, абрикоса, соответственно, параметры составляют 80 и 40 см. Извлеченную почву надо смешать со смесью перегноя и компоста (до 3 ведер), 1 кг суперфосфата и 1 кг древесной золы. Ни в коем случае не добавляйте свежий навоз, иначе саженец неизбежно погибнет.
Из части почвенной смеси подготовьте на дне ямы холм, высотой до половины глубины.
Затем можно приступить к подготовке самого саженца. На нем не должно быть листьев. Если вдруг таковые имеются — удалите. Если кора на стволике сморщена, а корни на ощупь сухие, поместите саженец почти с головой в воду — на сутки.
Непосредственно перед посадкой можно поместить корни саженца в раствор любого стимулятора роста. Затем, расправив корни, ставите саженец на вершину вышеупомянутого холмика, слегка вдавливаете его в почву и засыпаете яму приготовленной ранее почвосмесью.
Внимание! При засыпке следите за той самой корневой шейкой. Для тех, кто вдруг не знает — это место, где коричневатые корни переходят в зеленый стволик. Обычно располагается на полсантиметра ниже места прививки саженца. Ее при засыпке ни в коем случае нельзя заглублять, она должна располагать на пару-тройку сантиметров выше итогового уровня почвы.
Окончив засыпку, почву вокруг саженца можно слегка (именно слегка!) подтрамбовать и сделать по окружности небольшой валик из земли — он нужен, чтобы не убегала влага. Только что посаженный саженец поливается не менее, чем 4 ведрами воды. На первый сезон потребуется и поддерживающий кол: вбейте его в 5−6 см от ствола и соедините с ним бечевкой. Металлическую проволоку без изоляционной оболочки не применяйте — она способна повредить саженец. Кол — вещь полезная, он не даст саженцам излишне отклониться от вертикали и принять в итоге неправильную форму.