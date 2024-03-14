06:45 (мск), источник: Аргументы и факты

Как выбрать участок для строительства дома?

Эксперт объяснил, на что нужно обратить внимание при выборе земельного участка под строительство загородного дома.

Источник: РИА "Новости"

От верного выбора участка под строительство загородного дома во многом зависит комфорт и удобство будущей дачной жизни. Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута специально для aif.ru объяснил, как выбрать участок и на что обратить особое внимание при покупке.

«В первую очередь нужно узнать категорию понравившейся земли, — говорит эксперт. — Идеальной для строительства частного дома являются участки с назначением для индивидуального жилищного строительства. На землях сельхозназначения тоже можно построить дом, но в нем нельзя будет прописаться, а в отдельных категориях земли строительство частного дома вообще невозможно».

Далее нужно проверить наличие под участком подземных коммуникаций (кабелей, трубопроводов и прочее). «Владельцы таких участков с ограниченным использованием (сервитутом) обязаны предоставлять доступ к коммуникациям, это существенно снижает привлекательность такой земли», — предупреждает специалист.

Тишину и покой загородной жизни ничего не потревожит, если участок под дом будет расположен «на второй-третьей линии от главных дорог, — продолжает Ракута. — При этом лучше всего, если он будет иметь правильную квадратную или прямоугольную форму и ровный рельеф».

Следующими факторами, на которые стоит обратить внимание, являются наличие или отсутствие коммуникаций, транспортная доступность и «вид из окна». «На участке должна быть возможность подключения хотя бы к электричеству и газоснабжению, и к нему должна вести хорошая автомобильная дорога. А расположение участка на берегу озера, речки или на опушке леса делает их одними из самых дорогих», — подчеркнул эксперт.

Еще придется потратить много времени на изучение карты окрестностей, на посещение местной администрации, нужно будет познакомиться с соседями, осмотреть участок в разное время. «Но все неудобства и затраты позволят в конечном итоге выбрать именно тот участок, который нужен», — заключил Ракута.

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