Как выбрать участок для строительства дома?
Эксперт объяснил, на что нужно обратить внимание при выборе земельного участка под строительство загородного дома.
Эксперт объяснил, на что нужно обратить внимание при выборе земельного участка под строительство загородного дома.
От верного выбора участка под строительство загородного дома во многом зависит комфорт и удобство будущей дачной жизни. Ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута специально для aif.ru объяснил, как выбрать участок и на что обратить особое внимание при покупке.
Далее нужно проверить наличие под участком подземных коммуникаций (кабелей, трубопроводов и прочее). «Владельцы таких участков с ограниченным использованием (сервитутом) обязаны предоставлять доступ к коммуникациям, это существенно снижает привлекательность такой земли», — предупреждает специалист.
Тишину и покой загородной жизни ничего не потревожит, если участок под дом будет расположен «на второй-третьей линии от главных дорог, — продолжает Ракута. — При этом лучше всего, если он будет иметь правильную квадратную или прямоугольную форму и ровный рельеф».
Следующими факторами, на которые стоит обратить внимание, являются наличие или отсутствие коммуникаций, транспортная доступность и «вид из окна». «На участке должна быть возможность подключения хотя бы к электричеству и газоснабжению, и к нему должна вести хорошая автомобильная дорога. А расположение участка на берегу озера, речки или на опушке леса делает их одними из самых дорогих», — подчеркнул эксперт.
Еще придется потратить много времени на изучение карты окрестностей, на посещение местной администрации, нужно будет познакомиться с соседями, осмотреть участок в разное время. «Но все неудобства и затраты позволят в конечном итоге выбрать именно тот участок, который нужен», — заключил Ракута.