Кто выплатит компенсацию, если дом затопит в зоне подтопления?
На проверку и проведение выплат пострадавшим от наводнения по закону отводится два месяца с момента введения режима ЧС.
На проверку и проведение выплат пострадавшим от наводнения по закону отводится два месяца с момента введения режима ЧС.
Из-за быстрого таяния снега происходит интенсивное поднятие уровня воды в реках. В некоторых регионах первую волну паводка прогнозируют в третьей декаде марта, а вторую — в середине мая.
Возмещение ущерба, причиненного последствиями чрезвычайных ситуаций, осуществляется в рамках Конституции РФ, Федерального Конституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Указа президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 «О концепции национальной безопасности РФ».
Для оформления единовременной материальной помощи или финансовой помощи проводится созданная местной администрацией комиссия для определения размера ущерба, которая проводит обследование жилого помещения заявителя. После проведения обследования жилого помещения местная администрация принимает решение о включении или не включении гражданина в списки пострадавших, имеющих право на соответствующие выплаты.
Гражданам, которые полностью потеряли все имущество во время наводнения, положены компенсации по 100 тысяч рублей на человека. По 50 тысяч полагается при частичной потере имущества. Всем остальным пострадавшим выплачивают по 10 тысяч рублей.
Выплаты гражданам могут осуществляться за счет средств, предусмотренных в местном бюджете на ликвидацию ЧС муниципального характера, если их предоставление предусмотрено муниципальным нормативно-правовым актом. Также регион может оказать финансовую помощь муниципалитетам.
Как говорится в обзоре судебной практики Верховного суда России «отсутствие гражданина на день возникновения чрезвычайной ситуации в жилом доме, в котором он постоянно проживает, утраченном в результате такой чрезвычайной ситуации, не лишает его права на получение меры государственной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение жилого помещения».
Заявление и документы для получения единовременной материальной и финансовой помощи из федерального и городского бюджета нужно подать в отдел соцзащиты населения, через портал Госуслуг, в пункт временного размещения или в МФЦ.
Если речь идет о страховых выплатах по договору страхования имущества — в страховую компанию, с которой заключен договор.
Выплата единовременной материальной помощи на каждого члена семьи будет произведена на расчетные счета или через почтовые отделения связи.