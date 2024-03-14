18:48 (мск), источник: © РИА Новости

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья у побережья японской префектуры Фукусима, сообщает главное метеорологическое агентство страны.

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7 | Источник: © РИА Новости

Землетрясение было зафиксировано в 00.14 по местному времени (18.14 мск). Очаг залегал на глубине 50 километров.

Угрозы цунами нет. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) изначально сообщал, что магнитуда составляла 5,7. По его информации, эпицентр землетрясения располагался в 15 километрах от города Иваки.

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