У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья у побережья японской префектуры Фукусима, сообщает главное метеорологическое агентство страны.
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у побережья у побережья японской префектуры Фукусима, сообщает главное метеорологическое агентство страны.
Землетрясение было зафиксировано в 00.14 по местному времени (18.14 мск). Очаг залегал на глубине 50 километров.
Угрозы цунами нет. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) изначально сообщал, что магнитуда составляла 5,7. По его информации, эпицентр землетрясения располагался в 15 километрах от города Иваки.