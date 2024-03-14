21:22 (мск), источник: ТАСС

Вильфанд: потепление до среднесуточной температуры выше нуля не означает конец заморозков

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Понятия «метеорологическая весна» не существует, а приход весны определяется множеством факторов. Кроме того, переход среднесуточных температур к положительным значениям не означает конец заморозков, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Источник: РИА "Новости"

Ранее синоптики сообщали, что в Москве наступает метеорологическая весна.

«Понятие “метеорологическая весна” в принципе отсутствует. Означает ли переход среднесуточной температуры к положительным значениям, что больше не будет заморозков? Нет, конечно, они еще будут», — сказал он, отметив, что заморозки будут не только марте, но и в апреле и мае.

Ближайшие дни действительно будут теплыми, даже примерно на 2−3 градуса выше нормы, но после вероятно похолодание, отметил метеоролог.

Вильфанд подчеркнул, что приход весны определяется многими факторами, например увеличением светового дня, началом ледохода и так далее. Кроме того, у каждого региона эти факторы свои, добавил он. Метеоролог напомнил, что снега сейчас на 80% больше нормы, сойдет он не раньше конца первой декады апреля, он также влияет на показатели температур, потому что тепло «приходит не от солнца, солнце прогревает подстилающую поверхность, и вот уже от подстилающей поверхности тепло передается в приземный слой воздуха».

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