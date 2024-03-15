Меню для рассады: чем подкормить молодые растения, чтобы они выросли здоровыми
Частота и количество подкормок зависят от культуры. Рассказываем, что стоит знать дачникам.
Частота и количество подкормок зависят от культуры. Рассказываем, что стоит знать дачникам.
Сразу же ответим на самый популярный вопрос дачников: «А надо ли вообще подкармливать рассаду?» Если почву готовили сами, а лучший состав для сеянцев — смесь дерновой (луговой), лесной земли и перегноя в соотношении 1:1:1, то дополнительные удобрения не нужны. В таком субстрате содержатся все питательные элементы. А вот если покупали, то подкормки нужны, поскольку в магазинных грунтах, как правило, торф, а он беден по составу.
Частота и количество подкормок зависят от культуры.
Они растут дома длительное время: семена высевают в стаканчики в конце февраля — начале марта, а в открытый грунт растения высаживают после 10 мая (под укрытие). Оптимальный возраст рассады — 60 — 70 дней. Очевидно, что столь длительное время без подкормок сеянцы не протянут.
Когда подкармливать. Поливать перцы удобрениями нужно каждые две недели, то есть за время роста рассады им потребуется примерно 7 — 8 подкормок:
Чем подкармливать. Забудьте про минеральные удобрения — у них в инструкции, как правило, указаны дозы для открытого грунта из расчета на 1 кв. м. Рассчитать необходимое количество на стаканчик практически нереально. А если с ними переборщить, растения погибнут.
Помимо основного набора питательных элементов в них есть еще гуминовые добавки, которые повышают иммунитет растений. А вообще всегда старайтесь выбирать удобрения, в которых много калия — он повышает устойчивость перцев к похолоданиям и ускоряет созревание плодов.
При подкормке рассады строго следуйте дозировке, указанной на бутылке. Если там не указано, как поливать рассаду, тогда смотрите дозировку для взрослых растений и делите ее на 2 — не ошибетесь.
Томаты растут в горшочках чуть меньше, чем перцы и баклажаны, оптимальный возраст рассады — 45 — 50 дней. Поэтому подкормок им требуется не так много.
Когда подкармливать. До высадки рассады томатов в открытый грунт ее следует удобрить 4 раза:
Чем подкармливать. То же правило, что и для перцев с баклажанами, — никаких минеральных удобрений! Жидкие органические — самый лучший вариант. Но обратите внимание, чтобы в них было пониженное содержание азота — он вызывает у рассады бурный рост. А у помидоров с этим и так проблема — в домашних условиях они часто перерастают, так что дополнительная стимуляция им не нужна. В составе удобрения должно быть повышенное содержание фосфора и калия.
Еще полезно припудрить почву под рассадой золой — она защищает от черной ножки и насыщает растения микроэлементами.
Если подкармливать рассаду комплексными удобрениями с микроэлементами, проблем обычно не возникает. Если же растения подкармливали удобрениями только с одним элементом, может получиться дисбаланс питательных элементов — какого-то будет недоставать. Понять это можно по листьям.
Недостаток азота. Листья желтеют, жилки на нижней стороне краснеют.
Спасти растения можно, если опрыскать листья настоем коровяка — 1 л настоя на 10 л воды. Или жидким органическим удобрением согласно инструкции.
Недостаток фосфора. Листочки заворачиваются внутрь и приобретают фиолетовый оттенок.
В этом случае нужно опрыскать рассаду вытяжкой суперфосфата. Готовят его так: 1 ст. ложку заливают 150 мл кипятка, ставят емкость в теплое место и выдерживают сутки, периодически помешивая. Затем полученную суспензию разводят в 10 л воды, добавляют 20 мл любого жидкого органического удобрения (в нем есть азот, а фосфор без азота усваивается плохо) и хорошо перемешивают.
Недостаток калия. Верхние листья кучерявятся, а на нижних по краям появляется коричневая сухая кайма.
При такой проблеме необходимо подкормить растения сульфатом калия — 1 ст. ложка без горки на 10 л воды. Да, это минеральное удобрение, которыми обычно поливать рассаду не рекомендуют, но в подобных случаях иного выхода нет.
Недостаток кальция. На листьях образуются светло-желтые пятнышки, а новые листочки вырастают несуразно крупными или деформируются.
В этом случае следует опрыскать растения настоем золы или кальциевой селитрой — 1 ст. ложка с горкой на 10 л воды.
Недостаток железа. Листья желтеют, но жилки остаются зелеными.
Исправить ситуацию можно, если опрыскать рассаду 0,25% раствором сернокислого железа.
Недостаток меди. Листья бледные с синеватым отливом.
Чтобы помочь рассаде, нужно опрыскать ее раствором медного купороса — 1 — 2 г на 10 л воды или сернокислой меди — 20 — 25 г на 10 л воды.
Недостаток бора. Верхняя точка роста отмирает, появляется много пасынков.
В этом случает поможет опрыскивание борной кислотой — 5 г на 10 л воды.
Недостаток магния. Верхушка бледнеет, на зеленых жилках и возле них появляются бледно-зеленые, желтые, а затем бурые пятна. Черешки становятся хрупкими.
При этих признаках необходимо опрыскать растения раствором нитрата магния — 1 чайная ложка на 10 л воды.
Чтобы подкормки возымели должное действие и не навредили растениям, важно соблюдать несложные правила:
И, конечно же, необходимо строго соблюдать дозировку, указанную в инструкции.