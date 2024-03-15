02:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Меню для рассады: чем подкормить молодые растения, чтобы они выросли здоровыми

Частота и количество подкормок зависят от культуры. Рассказываем, что стоит знать дачникам.

Источник: Freepik

Сразу же ответим на самый популярный вопрос дачников: «А надо ли вообще подкармливать рассаду?» Если почву готовили сами, а лучший состав для сеянцев — смесь дерновой (луговой), лесной земли и перегноя в соотношении 1:1:1, то дополнительные удобрения не нужны. В таком субстрате содержатся все питательные элементы. А вот если покупали, то подкормки нужны, поскольку в магазинных грунтах, как правило, торф, а он беден по составу.

Частота и количество подкормок зависят от культуры.

Перцы и баклажаны

Они растут дома длительное время: семена высевают в стаканчики в конце февраля — начале марта, а в открытый грунт растения высаживают после 10 мая (под укрытие). Оптимальный возраст рассады — 60 — 70 дней. Очевидно, что столь длительное время без подкормок сеянцы не протянут.

Когда подкармливать. Поливать перцы удобрениями нужно каждые две недели, то есть за время роста рассады им потребуется примерно 7 — 8 подкормок:

  • через 10 — 15 дней после пересадки сеянцев из ящика или маленьких горшочков в стаканчики побольше или, если семена посеяли сразу в большие емкости, при появлении 4-го настоящего листа;
  • в дальнейшем — каждые 2 недели.

Чем подкармливать. Забудьте про минеральные удобрения — у них в инструкции, как правило, указаны дозы для открытого грунта из расчета на 1 кв. м. Рассчитать необходимое количество на стаканчик практически нереально. А если с ними переборщить, растения погибнут.

Поэтому использовать лучше всего готовые жидкие органоминеральные удобрения — они обычно продаются в бутылках в виде темной жидкости.

Помимо основного набора питательных элементов в них есть еще гуминовые добавки, которые повышают иммунитет растений. А вообще всегда старайтесь выбирать удобрения, в которых много калия — он повышает устойчивость перцев к похолоданиям и ускоряет созревание плодов.

При подкормке рассады строго следуйте дозировке, указанной на бутылке. Если там не указано, как поливать рассаду, тогда смотрите дозировку для взрослых растений и делите ее на 2 — не ошибетесь.

Томаты

Томаты растут в горшочках чуть меньше, чем перцы и баклажаны, оптимальный возраст рассады — 45 — 50 дней. Поэтому подкормок им требуется не так много.

Когда подкармливать. До высадки рассады томатов в открытый грунт ее следует удобрить 4 раза:

  • когда появятся 2 или 3 настоящих листа;
  • через 10 дней после первой;
  • через 10 дней после второй;
  • за неделю до пересадки в грунт.

Чем подкармливать. То же правило, что и для перцев с баклажанами, — никаких минеральных удобрений! Жидкие органические — самый лучший вариант. Но обратите внимание, чтобы в них было пониженное содержание азота — он вызывает у рассады бурный рост. А у помидоров с этим и так проблема — в домашних условиях они часто перерастают, так что дополнительная стимуляция им не нужна. В составе удобрения должно быть повышенное содержание фосфора и калия.

Еще полезно припудрить почву под рассадой золой — она защищает от черной ножки и насыщает растения микроэлементами.

Как понять, чего не хватает растениям

Если подкармливать рассаду комплексными удобрениями с микроэлементами, проблем обычно не возникает. Если же растения подкармливали удобрениями только с одним элементом, может получиться дисбаланс питательных элементов — какого-то будет недоставать. Понять это можно по листьям.

Недостаток азота. Листья желтеют, жилки на нижней стороне краснеют.

Спасти растения можно, если опрыскать листья настоем коровяка — 1 л настоя на 10 л воды. Или жидким органическим удобрением согласно инструкции.

Недостаток фосфора. Листочки заворачиваются внутрь и приобретают фиолетовый оттенок.

В этом случае нужно опрыскать рассаду вытяжкой суперфосфата. Готовят его так: 1 ст. ложку заливают 150 мл кипятка, ставят емкость в теплое место и выдерживают сутки, периодически помешивая. Затем полученную суспензию разводят в 10 л воды, добавляют 20 мл любого жидкого органического удобрения (в нем есть азот, а фосфор без азота усваивается плохо) и хорошо перемешивают.

Недостаток калия. Верхние листья кучерявятся, а на нижних по краям появляется коричневая сухая кайма.

При такой проблеме необходимо подкормить растения сульфатом калия — 1 ст. ложка без горки на 10 л воды. Да, это минеральное удобрение, которыми обычно поливать рассаду не рекомендуют, но в подобных случаях иного выхода нет.

Недостаток кальция. На листьях образуются светло-желтые пятнышки, а новые листочки вырастают несуразно крупными или деформируются.

В этом случае следует опрыскать растения настоем золы или кальциевой селитрой — 1 ст. ложка с горкой на 10 л воды.

Недостаток железа. Листья желтеют, но жилки остаются зелеными.

Исправить ситуацию можно, если опрыскать рассаду 0,25% раствором сернокислого железа.

Недостаток меди. Листья бледные с синеватым отливом.

Чтобы помочь рассаде, нужно опрыскать ее раствором медного купороса — 1 — 2 г на 10 л воды или сернокислой меди — 20 — 25 г на 10 л воды.

Недостаток бора. Верхняя точка роста отмирает, появляется много пасынков.

В этом случает поможет опрыскивание борной кислотой — 5 г на 10 л воды.

Недостаток магния. Верхушка бледнеет, на зеленых жилках и возле них появляются бледно-зеленые, желтые, а затем бурые пятна. Черешки становятся хрупкими.

При этих признаках необходимо опрыскать растения раствором нитрата магния — 1 чайная ложка на 10 л воды.

ВОЗЬМИ НА ЗАМЕТКУ

Общие правила подкормок

Чтобы подкормки возымели должное действие и не навредили растениям, важно соблюдать несложные правила:

  • подкармливайте рассаду только утром, чтобы к вечеру земля немного подсохла — если полить растения вечером, они могут заболеть: возбудители грибных болезней активно развиваются, когда сыро и прохладно, то есть ночью;
  • перед подкормкой полейте рассаду — почва в горшке должна быть влажной, если же полить сухую почву сразу удобрениями, можно сжечь корни;
  • через час после полива разрыхлите почву в горшках с рассадой — чтобы удобрения усвоились, корням нужна не только вода, но и воздух.

И, конечно же, необходимо строго соблюдать дозировку, указанную в инструкции.

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