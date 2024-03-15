Могут ли оштрафовать дачника за санобработку сада дымлением?
Эксперт предупредил об опасностях некоторых стандартных процедур.
Эксперт предупредил об опасностях некоторых стандартных процедур.
Многие дачники в борьбе с болезнями и вредителями доселе спокойно прибегали к такому — пусть и не самому массовому, — способу профилактики, как дымление. Это — когда в саду или, например, обеззараживаемых теплицах делаются небольшие костры, подпитываемые сыроватыми дровами или иным аналогичным горючим, для создания дыма, с помощью которого вредители выкуривались с мест обитания. Кроме того, применялись и специальные дымовые шашки аналогичного действия. Но как обстоят дела с таким использованием огня после изменения законодательства?
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— Новые правила противопожарного режима, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года и недавно вступившие в законную силу, трактуют многие аспекты, касающиеся разведения открытого огня на дачах и сжигания мусора, но вот, что касается таких специфических мер, как дымление, то они в них отдельно не прописаны.
Вывод из этого, с точки зрения соблюдения законов только один: данная процедура в случае возникновения пожара и причинения им ущерба, равно как и конфликтные ситуации, связанные с дымлением (ну вот не понравилось оно вашему соседу и все тут) будет рассматриваться сквозь призму случаев, прописанных правилами. То есть — разведение открытого огня и сжигания мусора. Тонкости — мол, там огня минимум, а в основном дым — не учитываются.
Следовательно, чтобы не попасть на штраф, дачникам придется при разведении костров для дымления соблюдать расстояния (не менее 5 метров от зданий сооружений и иных построек), а равно правильно организовывать места — если такое, конечно, возможно — для таких костров, то есть либо делать специальные ямы до 1 метра в диаметре и глубиной не менее 30 сантиметров, либо использовать металлические емкости без дыр и иных дефектов объемом до 1 кубического метра. В противном случае велика вероятность быть оштрафованным от 2 до 5 тысяч рублей, согласно статье 20.4 Кодекса об административных нарушениях.