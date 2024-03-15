16:49 (мск), источник: ТК Город

На льду Байкала у острова Ольхон образовался большой разлом

В районе Сарайского пляжа в поселке Хужир на Байкале разошлось ледовое поле, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
5
фотографий
5
фотографий

«Гидрологи говорят — это произошло из-за перепадов температур, и одним таким событием не ограничится. Ситуация может измениться в любом месте. Даже выходить на лед в данном случае опасно», — предупредили спасатели.

Не исключено, что в ближайшие дни подобные расхождения начнутся и в других местах. Специалисты отмечают, что структура льда на озере меняется. Причем настолько, что даже переправы становятся небезопасны.

Губернатор Приангарья в своем Telegram-канале предупредил, что «из-за потепления в Киренске была закрыта ледовая переправа на Киренге — “Киренск — микрорайон Гарь”:

«В связи с этим хочу предостеречь вас — не выезжайте и не выходите не лед. Это может закончиться бедой», — написал глава региона.

Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»