Как оценить рН-показатель почвы перед посадками и посевами?
Эксперт назвал несколько способов проверить уровень кислотности почвы.
Эксперт назвал несколько способов проверить уровень кислотности почвы.
Уровень кислотности почвы, разумеется, играет важную роль в получении приличных урожаев. Культуры, на дух не переносящие кислые или, наоборот, щелочные почвы на таковых не то, что не раскроют свой потенциал, но вообще погибнут. Поэтому оценить рН-показатель накануне посевной — вовсе не лишнее занятие. Как это сделать?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— В принципе сегодня в продаже есть специальные приборы, мгновенно предоставляющие результат. Но если вам неохота их искать или тратиться, то можно обойтись и, например, заурядной копеечной лакмусовой бумагой. Кроме нее для определения уровня кислотности почвы вам понадобится дистиллированная вода. Только обязательно дистиллированная, поскольку вода из-под крана уже имеет свой рН-покзатель и данные будут некорректными.
На огороде выкопайте ямку где-то сантиметров 30 глубиной и возьмите со дна немного почвы. Возьмите какую-нибудь стеклянную емкость и смешайте в ней добытую землю и дистиллированную воду в соотношении 1:1. Опустите в смесь полоску лакмусовой бумаги секунды на 3−4, а потом сравните полученный цвет с образцами, которые к такой бумаге обязательно прилагаются. Красный — почва кислая. От желтого до зеленого — нейтральная. От синего до фиолетового — щелочная.
А можно еще проще. Возьмите с исследуемого участка горстку земли и капните на нее из пипетки несколько капель обычного 9-процентного уксуса с кухни. Нет ни пены, ни характерного шипящего звука — кислая. Слабое шипение и чуть-чуть пены — нейтральная. Обильное пеновыделение — щелочная.
Но надежнее всего — особенно для начинающих, только в этом сезоне закладывающих огород — чуть внимательнее проинспектировать участок на соотношение растений-индикаторов.
Места скопления подорожника, хвоща, щавеля. Мокрицы, кислицы свидетельствует о том, что почва здесь кислая. Ромашка, клевер, мать-и-мачеха, тысячелистник говорят о нейтральной реакции почвы в данном места. Лебеда, лопух, вьюнки, полынь выдают локации щелочных почв.