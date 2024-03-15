15:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Некоторым россиянам пообещали ливни

На западе Центральной России в воскресенье, 17 марта, могут пройти локальные ливни. Таким прогнозом поделился центр погоды «Фобос».

Сейчас в Ричмонде: +15° 2 м/с 55% 755 мм рт. ст. +16°
Источник: РИА "Новости"

Днем в регионе при этом окажется от плюс пяти до плюс 10 градусов Цельсия. В Москве в выходные 16 и 17 марта будет преимущественно солнечно, осадки маловероятны. В дневное время ожидается плюс 6−9 градусов.

Жителям Санкт-Петербурга стоит ждать осадков, при этом в воскресенье они пройдут с мокрым снегом. Также прогнозируется гололедица. Днем с субботу столбики термометров окажутся на отметках в плюс 7−10 градусов, воскресенье температура будет на 4−5 градусов холоднее.

Небольшие дожди также пройдут на юге России, при этом вместе с тучами в регион будет поступать довольно теплый воздух. Днем в низовьях Волги и Дона ожидается до плюс 5−10 градусов, в Крыму и Краснодарском крае от плюс 10 до плюс 15 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, что столица полностью освободится от снега в конце первой декады апреля. Из-за снежной зимы и больших сугробов сход снега в 2024 году в Москве ожидается позже обычного, указал метеоролог.

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