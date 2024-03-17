12:46 (мск), источник: Аргументы и факты

​Весенний выбор. Эксперты назвали способы дешево купить дачу

Цены на такие объекты стартуют от 200 тыс. рублей.

Источник: РИА "Новости"

Спрос на дачи традиционно растет к весне. Поэтому, чтобы сэкономить на покупке, предупреждают эксперты aif.ru, придется потратить много времени на поиск объекта.

Как пояснила юрист и кандидат юридических наук Оксана Филачева, в действующем законодательстве с 2019 года нет понятий «дача», «дачный дом» и «дачное хозяйство». «Это связано с тем, что именно 1 января 2019 года вступили в силу большинство положений Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ “О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. Это было довольно масштабное изменение, связанное с необходимостью уравнять права и обязанности всех тех, кто живет за городом и ведет садовое хозяйство, определить единые понятия. Однако принципиально от этого ничего не поменялось — на садовом участке все также можно строить жилой дом», — пояснила эксперт.

Поэтому, добавила она, с точки зрения закона понятие «дача» не определено, но в большинстве случаев по традиции под ним понимают земельный участок с построенным на нем жилым домом. И такие объекты сегодня продаются в нашей стране в большом количестве, и некоторые из них достаточно доступны. По словам доктора экономических наук, профессора РЭУ им. Г. В. Плеханова Натальи Продановой, цены на дачные участки в ЦФО начинаются от 200 тыс. руб за 6 соток. За 230 тыс. рублей, например, можно купить дачный участок с небольшим деревянным домиком в 99 км от МКАД по Горьковскому шоссе.

«Вместе с тем стоит помнить, что покупка дачи — это серьезное осознанное решение, которое требует взвешенного подхода и не терпит спешки. Да и, к сожалению, весной спрос на дачи обычно возрастает, подстегивая и рост цен на соответствующие объекты. Но надо отдать должное, и предложений на рынке становится больше. Безусловно, кроме фактора сезонности, цены на дачи могут также зависеть и от других параметров — обстоятельств продажи, состояния объекта, его расположения и тому подобных моментов. Чем больше времени покупатель готов потратить на поиск подходящего варианта, тем вероятнее и станет покупка понравившегося объекта по более доступной цене», — добавила экономист.

Эксперт советует внимательно изучать рынок, просматривать объявления о продаже дачных участков и домов на различных платформах, включая интернет-сайты, газеты и так далее, сравнивать цены и условия продажи. Можно объезжать районы, где хотелось бы приобрести дачу, и обращаться к местным жителям, которые, как правило, знают «все и обо всем».

«Не все варианты бывают выставлены на продажу в Сети. Многие владельцы дачных участков, которые не заинтересованы в срочной продаже объекта, пытаются найти потенциальных покупателей через “сарафанное радио”. При выборе объекта пытайтесь найти оптимальный баланс ваших потребностей и желаний. Подумайте о том, как вы планируете использовать дачу: нужно ли просто место для отдыха или вы хотите заниматься садоводством, огородничеством или животноводством? Решите, в каком районе или населенном пункте вы хотели бы приобрести дачу. Учтите удаленность от города, наличие инфраструктуры, близость к водоемам и другие факторы», — уточнила Проданова.

При ограниченном бюджете можно рассматривать покупку в более удаленных от города районах или объекты, требующие дополнительных, но небольших вложений. В крайнем случае можно обратиться к агентствам недвижимости, подытожила экономист.

Тем, у кого участок уже есть, в начале весны тоже не стоит расслабляться. Эксперты считают, что этот период наиболее подходящий для покупки садового инвентаря, всего необходимого для приготовления шашлыка и дачной бытовой химии.

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​Весенний выбор. Эксперты назвали способы дешево купить дачу
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