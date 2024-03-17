Весенний выбор. Эксперты назвали способы дешево купить дачу
Цены на такие объекты стартуют от 200 тыс. рублей.
Цены на такие объекты стартуют от 200 тыс. рублей.
Спрос на дачи традиционно растет к весне. Поэтому, чтобы сэкономить на покупке, предупреждают эксперты aif.ru, придется потратить много времени на поиск объекта.
Как пояснила юрист и кандидат юридических наук Оксана Филачева, в действующем законодательстве с 2019 года нет понятий «дача», «дачный дом» и «дачное хозяйство». «Это связано с тем, что именно 1 января 2019 года вступили в силу большинство положений Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ “О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. Это было довольно масштабное изменение, связанное с необходимостью уравнять права и обязанности всех тех, кто живет за городом и ведет садовое хозяйство, определить единые понятия. Однако принципиально от этого ничего не поменялось — на садовом участке все также можно строить жилой дом», — пояснила эксперт.
Поэтому, добавила она, с точки зрения закона понятие «дача» не определено, но в большинстве случаев по традиции под ним понимают земельный участок с построенным на нем жилым домом. И такие объекты сегодня продаются в нашей стране в большом количестве, и некоторые из них достаточно доступны. По словам доктора экономических наук, профессора РЭУ им. Г. В. Плеханова Натальи Продановой, цены на дачные участки в ЦФО начинаются от 200 тыс. руб за 6 соток. За 230 тыс. рублей, например, можно купить дачный участок с небольшим деревянным домиком в 99 км от МКАД по Горьковскому шоссе.
«Вместе с тем стоит помнить, что покупка дачи — это серьезное осознанное решение, которое требует взвешенного подхода и не терпит спешки. Да и, к сожалению, весной спрос на дачи обычно возрастает, подстегивая и рост цен на соответствующие объекты. Но надо отдать должное, и предложений на рынке становится больше. Безусловно, кроме фактора сезонности, цены на дачи могут также зависеть и от других параметров — обстоятельств продажи, состояния объекта, его расположения и тому подобных моментов. Чем больше времени покупатель готов потратить на поиск подходящего варианта, тем вероятнее и станет покупка понравившегося объекта по более доступной цене», — добавила экономист.
«Не все варианты бывают выставлены на продажу в Сети. Многие владельцы дачных участков, которые не заинтересованы в срочной продаже объекта, пытаются найти потенциальных покупателей через “сарафанное радио”. При выборе объекта пытайтесь найти оптимальный баланс ваших потребностей и желаний. Подумайте о том, как вы планируете использовать дачу: нужно ли просто место для отдыха или вы хотите заниматься садоводством, огородничеством или животноводством? Решите, в каком районе или населенном пункте вы хотели бы приобрести дачу. Учтите удаленность от города, наличие инфраструктуры, близость к водоемам и другие факторы», — уточнила Проданова.
При ограниченном бюджете можно рассматривать покупку в более удаленных от города районах или объекты, требующие дополнительных, но небольших вложений. В крайнем случае можно обратиться к агентствам недвижимости, подытожила экономист.
Тем, у кого участок уже есть, в начале весны тоже не стоит расслабляться. Эксперты считают, что этот период наиболее подходящий для покупки садового инвентаря, всего необходимого для приготовления шашлыка и дачной бытовой химии.