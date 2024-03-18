Как наказать соседа по даче за вонь с участка?
Эксперт разъяснил связь между тяжестью кары и источником неприятностей.
Эксперт разъяснил связь между тяжестью кары и источником неприятностей.
Что и говорить, подобная проблема — удел многих СНТ, где дачники соседствуют буквально «забор в забор». Шум и звуки сегодня уже регламентированы текущим законодательством, а вот как обстоят дела с неприятными запахами?
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— В судебной практике иски по поводу неприятных запахов, исходящих либо от соседей, либо от иных объектов, встречаются довольно часто, а штрафные санкции для виновников расписаны весьма подробно. Поэтому, если вас беспокоит запах с соседнего участка, то первым делом имеет смысл провести переговоры с соседями — не исключено, что вам удастся договориться об устранении проблемы во внесудебном порядке.
Если же переговоры провалились, вы можете подавать исковое заявление в суд, но параллельно следует также обратиться в местные органы Роспотребнадзора. Заключение специалистов этого ведомства может стать решающим фактором в судебном разбирательстве.
Если вина соседа будет доказана, то степень наказания будет зависеть от того, что являлось источником неприятного запаха: несоблюдение норм установки туалета, разведение на участке домашних животных или птиц, несвоевременное избавление от мусора или что-то еще. То есть штраф может составить от 2 до 15 тысяч рублей. Но в любом случае к штрафу за нарушения из этого ряда будет присовокуплено и наказание по статье 6.3 Кодекса об административных нарушениях РФ «Нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения…», а это плюс от 500 до 1000 рублей для физических лиц.