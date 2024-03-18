В Госдуме рассказали, какой бизнес можно организовать в СНТ

По словам парламентария, осуществление предпринимательской деятельности на территории садового участка запрещено. Однако возможно организовать бизнес на общественных землях, принадлежащих СНТ, при согласии всех членов товарищества.
«Но всё же открыть автомойку или автосервис не получится. Такой запрет закреплен в Федеральном законе № 217-ФЗ “О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд”. За нарушение запрета гражданин может быть привлечен к ответственности Росприроднадзором в связи с нанесением вреда природе — например, машинное масло может нанести вред почве. Предусмотрен административный штраф в размере 5 тыс. рублей и предписание о запрете такой деятельности», — уточнил Говырин.
Получается, что при получении согласия собрания членов СНТ возможно организовать небольшой бизнес при условии отсутствия вреда для окружающей среды, добавил он.
Так, можно предоставлять услуги по изготовлению и ремонту изделий из дерева.
«Краснодеревщики или другие специалисты по дереву предоставляют услуги по изготовлению и ремонту изделий из дерева на даче. Особенно в сезон это пользуется большим спросом, так как они могут оперативно предложить широкий спектр услуг, включая: изготовление и установку мебели, строительство и установку беседок, альтанок, террас и других открытых конструкций для отдыха и проведения различных мероприятий, создание красивых и удобных садовых дорожек, заборов и ограждений из дерева и многое другое», — сказал депутат.
Бизнес краснодеревщиков на даче может быть успешным, особенно если они смогут предложить высококачественные изделия и услуги по конкурентоспособным ценам, считает Говырин.
«Если на вашей даче имеется плодородная почва, вы можете заняться выращиванием овощей и фруктов на продажу. Сорта, которые не так просто найти в обычных магазинах, будут представлять особый интерес для покупателей. Помимо этого, можно заняться органическим выращиванием и продажей соответствующих продуктов на специализированных рынках или через интернет. Затраты — минимальные, а сезонная прибыль будет большой», — сказал он.
Если у вас достаточно свободного места, можно начать разведение птиц на даче: кур, уток, гусей или индюков, отметил парламентарий.
«Это предоставит вам возможность получать свежие яйца или мясо, а лишнюю продукцию можно продавать. Здесь важно быть осторожными: в 2023 году в силу вступили изменения в 217-ФЗ, согласно которым теперь допускается использование садовых земельных участков и огородных земельных участков для выращивания для собственных нужд птицы и кроликов при соблюдении определенных градостроительных и санитарных условий. Но ни в одном законе не закреплено количество живности, поэтому здесь всегда можно будет поспорить с властями в случае разбирательств», — заявил он.
По словам собеседника издания, постройка маленького пруда на даче даст возможность заниматься рыбоводством.
«Выращивайте рыбу, такую как форель, карп или осетр, и предлагайте ее на рынке. Рыбоводство является весьма прибыльным делом, особенно если есть спрос на свежую и качественную рыбу в вашем регионе», — сказал Говырин.
Также прибыльным может быть разведение пчел и производство меда. Местный мед различных сортов (цветочный, липовый, акациевый или горный) пользуется большим спросом. При этом необходимо соблюдать меры безопасности и правила пчеловодства. Например, на даче нельзя разводить агрессивные виды пчел.
Помимо этого, даже с миролюбивым видом пчел важно соблюсти правила: свою мини-пасеку придется оформить в ветстанции района и получить санитарный паспорт, добавил депутат.
«Одним из интересных дачных занятий может быть производство ремесленных товаров, таких как керамика, кружево или изделия из кожи. Такие товары часто считаются эксклюзивными и представляют интерес для покупателей. Продавайте их на ярмарках ремесел или через онлайн-платформы. Независимо от выбранной идеи, чтобы начать бизнес на даче, важно провести предварительное исследование рынка, чтобы определить спрос на выбранный продукт или услугу. Также необходимо учесть все необходимые разрешения и лицензии», — заключил Говырин.
В августе прошлого года депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал «Известиям», в каких случаях можно не платить налог при продаже дачи. Так, не придется платить налог, если дача была в собственности у гражданина более пяти лет или если садовод продал свою дачу менее чем за 1 млн рублей.