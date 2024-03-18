14:49 (мск), источник: RT на русском

В кузбасском планетарии рассказали, как в марте увидеть в небе Меркурий

Специалисты Кемеровского планетария имени Мацукова рассказали, как обнаружить на небе Меркурий, пик видимости которого продлится с 25 по 31 марта.

Источник: NASA

Об этом пишет издание «Сiбдепо».

«Весь март, начиная с середины месяца, при наличии ясного, безоблачного неба сразу после заката можно будет попробовать найти неуловимый Меркурий над западным горизонтом. Ориентир — яркий Юпитер, и ниже к горизонту можно искать Меркурий», — сказано в сообщении специалистов на странице планетария в соцсети «ВКонтакте».

Ранее заместитель директора Института прикладной геофизики имени Фёдорова Вадим Коломин в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал вспышку на Солнце, произошедшую в ночь на 9 марта.

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