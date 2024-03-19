Взял и укусил: в России начинается сезон клещей
Зафиксировано первое в году обращение из-за паразита.
Зафиксировано первое в году обращение из-за паразита.
Сезон клещей по всей России начинается в разное время, однако уже появляется информация об их активности. Так, по данным департамента здравоохранения Тюменской области, на днях с жалобой в больницу обратилась 71-летняя женщина после прогулки во дворе частного дома. Подробнее о клещах, их опасности и действиях при укусе — в материале «Известий».
В России периоды, когда просыпаются клещи, отличаются в зависимости от региона. На юге страны соблюдать осторожность советуют с марта, в средней полосе — с апреля. По всей стране сезон активности этого паразита начинается примерно в середине апреля, когда температура воздуха держится выше ноля градусов. В это время их еще мало, однако из-за долгой зимы паразиты могут нападать на кого угодно, чтобы восполнить силы, утраченные во время спячки, — на собак, птиц, домашний скот, людей.
После этого уровень их активности спадает и вновь возрастает в конце весны, когда появляются молодые особи. Всё лето статистика укусов остается стабильной, последний пик активности приходится на конец сентября.
— Важно понимать, что риск укусов сохраняется все месяцы с марта по октябрь, и неверно считать, что клещи не кусают в июле и августе, — говорит директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич.
В 2024 году уже известно о начале их активности в Тюменской области, Карачаево-Черкесии, а также в Крыму, где их обнаруживали еще в конце января. 13 марта в Тюменской области женщина увидела клеща на груди и обратилась в больницу, а на следующий день в Ярославской области насекомых заметила хозяйка собаки на своем питомце после прогулки.
В мире существуют тысячи видов клещей, однако, по данным Роспотребнадзора, опасаться нужно трех из них — иксодовых, аргассовых и гамазовых, которых привлекает тепло живого организма. Как отмечает Любовь Станкевич, эти паразиты могут переносить опасные для человека инфекции как вирусной, так и бактериальной природы, число которых достигает примерно полусотни.
Невролог, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская, отмечает, что самыми опасными из них являются:
— клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему человека. В зависимости от формы могут развиваться различные симптомы — от лихорадки и рвоты до паралича. Возможен летальный исход болезни. Клещевой энцефалит считается самой опасной инфекцией из тех, что переносят насекомые;
— клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — острая бактериальная инфекция, которая поражает суставы, кожу, сердце и центральную нервную систему. Развиваться может годами. Прививки от болезни нет, однако лечится антибиотиками;
— моноцитарный эрлихиоз человека — протекает в виде острого лихорадочного заболевания. Может поражать кожу, печень, нервную систему и даже костный мозг. Есть вероятность хронического течения болезни;
— анаплазмоз — клинические симптомы схожи с предыдущим заболеванием. Может сопровождаться неспецифичными признаками — лихорадка, озноб, тошнота, кашель и другие.
Екатерина Демьяновская добавляет, что эрлихиоз и анаплазмоз способны провоцировать ДВС-синдром, представляющий собой опасное состояние, связанное с нарушением свертываемости крови. Из-за него повышается риск кровотечений или образования тромбов, опасности подвергаются все органы и системы человека.
Любовь Станкевич также отмечает, что на территории России клещи могут быть переносчиками астраханской пятнистой лихорадки, клещевого сыпного тифа Северной Азии и дальневосточного клещевого риккетсиоза. При этом, по словам эксперта, все три вида сопровождаются покраснением на месте укуса клеща, сыпью и лихорадкой, слабостью, ознобом и повышением температуры вплоть до 40 градусов.
— Также важно понимать, что около 20% клещей заражены сразу несколькими инфекциями. Такое состояние называется микст-инфекция и оно скорее правило, а не исключение. Микст-инфекция протекает тяжелее, лечится сложнее и чаще дает осложнения, вплоть до летального исхода, — обращает внимание собеседница.
Как отмечают эксперты, большая часть территории России является эндемичной по клещевому энцефалиту. Роспотребнадзор внимательно следит за распространением клещей по регионам. Так, по данным за 2023 год, все территории Республики Алтай и Алтайского края, Кемеровской, Вологодской, Калининградской, Тюменской областей, Приморского края и так далее являются эндемичными по распространению опасного заболевания.
Любовь Станкевич добавляет, что ареал обитания клещей ежегодно расширяется. Поэтому, несмотря на территорию, где проживает человек, клеща необходимо сдавать на анализ. Екатерина Демьяновская напоминает, что эти паукообразные могут обитать везде — не только в лесах и парках, но и в городских скверах. Из-за того что клещи переносят множество инфекций, опасных для человека и от которых нет вакцины, для избежания заражения необходимо принять меры предосторожности при посещении потенциальных мест обитания этих паразитов:
— выбирать высокую обувь и закрытую одежду;
— заправлять штаны в носки или обувь, а рукава одежды в перчатки;
— надевать головной убор, хорошо укрывающий волосы;
— обрабатывать одежду и открытые участки тела репеллентами — отпугивающими средствами.
Кроме того, важно обратить внимание, что клещи могут передавать инфекции домашнему скоту, например коровам, поэтому не стоит употреблять домашние молоко и молочные продукты. Во время и после прогулки нужно осматривать тело и одежду, при обнаружении клещей — снимать их. Главной же защитой является вакцинация. Она не гарантирует безопасность на 100%, однако поможет предотвратить тяжелое течение болезни.
Эксперты сообщают, что при укусе клеща следует удалить, однако по возможности делать это нужно у врача, для этого следует обратиться в травмпункт или поликлинику.
— Врач снимет клеща, обработает ранку, расскажет о дальнейших действиях по профилактике клещевых инфекций, — говорит Екатерина Демьяновская.
Если нет возможности посетить медицинское учреждение, его можно вытащить самому, однако делать это стоит осторожно, чтобы избежать повреждение членистоногого, из-за чего биологические жидкости паразита могут смешаться с кровью и привести к попаданию инфекций в организм человека. По словам экспертов, захватить клеща можно, например, пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами. Главное — максимально близко подобраться к хоботку. Вытаскивать его нужно круговыми движениями.
— Если после удаления в ранке видна темная точка, значит, голова клеща осталась в теле. Нужно обратиться к врачу, а не выковыривать ее самостоятельно, — подчеркивает Любовь Станкевич.
После извлечения необходимо отнести клеща в лабораторию на анализ.
— Затем, независимо от результатов анализа, важно посетить инфекциониста — врач проведет осмотр, назначит анализы, чтобы убедиться, что укус не навредил здоровью, — говорит Екатерина Демьяновская.
По словам Любови Станкевич, в России ежегодно от клещевого энцефалита умирает около 30 человек. И чаще всего это люди, которые не сразу попадают к врачу, а те, кто, сняв клеща, считают, что ничего серьезного не произошло, говорит она. В среднем ежегодно с укусом клещей к врачам обращается примерно 417 тыс. человек.