Полезные советы для защиты огорода от затопления
Вода вымывает из почвы полезные вещества.
Вода вымывает из почвы полезные вещества.
С наступлением весны вопрос о защите участка от затопления становится очень актуальным. Паводки размывают грядки, вымывают из почвы полезные вещества, а также губят некоторые культуры. Минимизировать риски можно несколькими способами.
1. Грядки, клумбы и теплицы делать высокими или приподнятыми.
2. Бордюрная лента, плетни и другие декоративные ограждения помогут удержать грунт.
3. Высадить по краю цветника стелющиеся растения: барвинок, очиток, вербейник монетчатый.
Что касается деревьев, то изначально стоит отдавать предпочтение тем видам, которые устойчивы к затоплениям. Неплохо переносят высокий уровень вод клен приречный и ясенелистный, ивы, ясень, береза. Из хвойных — ель, пихта, ольха. Из кустарниковых — сирень.
Среди плодовых деревьев данные катаклизмы хорошо переносят облепиха и боярышник. Яблоню стоит высаживать на карликовом подвое, а груши — на айвовом. Это касается и сливы. вишни, алычи и грецкого ореха, пишет издание «Белновости».