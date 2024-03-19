02:14 (мск), источник: Московский комсомолец

Полезные советы для защиты огорода от затопления

Вода вымывает из почвы полезные вещества.

Источник: РИА "Новости"

С наступлением весны вопрос о защите участка от затопления становится очень актуальным. Паводки размывают грядки, вымывают из почвы полезные вещества, а также губят некоторые культуры. Минимизировать риски можно несколькими способами.

1. Грядки, клумбы и теплицы делать высокими или приподнятыми.

2. Бордюрная лента, плетни и другие декоративные ограждения помогут удержать грунт.

3. Высадить по краю цветника стелющиеся растения: барвинок, очиток, вербейник монетчатый.

Что касается деревьев, то изначально стоит отдавать предпочтение тем видам, которые устойчивы к затоплениям. Неплохо переносят высокий уровень вод клен приречный и ясенелистный, ивы, ясень, береза. Из хвойных — ель, пихта, ольха. Из кустарниковых — сирень.

Среди плодовых деревьев данные катаклизмы хорошо переносят облепиха и боярышник. Яблоню стоит высаживать на карликовом подвое, а груши — на айвовом. Это касается и сливы. вишни, алычи и грецкого ореха, пишет издание «Белновости».

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