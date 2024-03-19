Россиянам перечислили главные запреты при сварочных работах

«Кислородный баллон размещают от места сварки на расстояние не ближе 10 метров, место работ очищают от горючих материалов в радиусе не менее 5 метров», — говорится в документе.
Отмечается, что для защиты сгораемых конструкций и материалов от воздействия искр и тепла должны устанавливаться защитные экраны из негорючих материалов (металлические или асбошиферные листы). Пол на месте сварки необходимо тщательно очистить от мусора и смочить водой. Все сварочные работы должны быть завершены до начала окраски конструкций.
«При проведении огневых работ запрещается: приступать к работе при неисправностях оборудования; проводить работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях; использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей; допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами», — подчеркивается в документе.
Спасатели напоминают, что место сварочных работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения — огнетушителями, ведрами с водой, совковой лопатой, а также ящиком с песком.
«Необходимо применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в металлическую емкость, устанавливаемую у места сварочных работ», — советует МЧС РФ.
После окончания сварочных работ место их проведения и смежные помещения нужно тщательно осмотреть, чтобы убедиться в отсутствии очагов загорания или тления горючих материалов и конструкций. Особое внимание надо уделить возможному попаданию искр в щели и пустоты перекрытий и перегородок.
«Пожары и загорания в местах сварочных работ обнаруживаются через два-три, а иногда четыре часа после их окончания», — подчеркивает ведомство.