05:24 (мск), источник: ТАСС

В Москве ожидаются ночные заморозки до минус 7 градусов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Температура ночью в Москве и Московской области во второй половине недели опустится до 7 градусов ниже нуля. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Агентство «Москва»

«Со среды в Москве прогнозируется заметное понижение ночных температур», — сказал он.

По словам метеоролога, в ночь на среду температура в Москве и области опустится до минус 2−6 градусов, ночью четверга местами похолодает до минус 7 градусов, в пятницу — до 2−6 градусов ниже нуля. Кроме того, в пятницу начнет понижаться атмосферное давление, а облачность усилится, добавил он.

Ранее Вильфанд сообщал, что до конца недели в Москве прогнозируется высокое атмосферное давление, на 8−10 мм рт. ст. выше нормы. Погода будет облачной, а температура немного понизится.

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