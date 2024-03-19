В Москве ожидаются ночные заморозки до минус 7 градусов

«Со среды в Москве прогнозируется заметное понижение ночных температур», — сказал он.
По словам метеоролога, в ночь на среду температура в Москве и области опустится до минус 2−6 градусов, ночью четверга местами похолодает до минус 7 градусов, в пятницу — до 2−6 градусов ниже нуля. Кроме того, в пятницу начнет понижаться атмосферное давление, а облачность усилится, добавил он.
Ранее Вильфанд сообщал, что до конца недели в Москве прогнозируется высокое атмосферное давление, на 8−10 мм рт. ст. выше нормы. Погода будет облачной, а температура немного понизится.