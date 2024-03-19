Синоптик Позднякова назвала последний день астрономический зимы в Москве

По ее словам, на фоне положительных температур прироста сугробов не произошло: снежинки таяли в воздухе, не долетая до земли.
— Для этого периода марта такое явление вполне уместно, сегодня еще последний день астрономической зимы, — пояснила Позднякова в своем Telegram-канале.
В ближайшие два дня в столице и области погода будет определяться номинальным влиянием циклона с запада. При этом один из дней назван самым холодным днем на наступившей неделе. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик Александр Ильин. При этом, по его словам, утром во вторник ожидается низкая облачность, из-за которой облака могут закрыть даже половину телебашни «Останкино».
Кроме того, Ильин рассказал о погоде в Москве до конца марта. Согласно прогнозу синоптика, в столичном регионе будет достаточно тепло и сухо. Дневные показатели превысят климатическую норму на 1−3 градуса, при этом ночью температура будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов.