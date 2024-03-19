Можно ли вернуть семена и луковицы растений в магазин?
Семена и средства агрохимии возврату и обмену не подлежат.
Семена и средства агрохимии возврату и обмену не подлежат.
Согласно ст. 25 Закона «О защите прав потребителей», вернуть или обменять можно товар надлежащего качества, приобретенный в розничном магазине, в течение 14 дней. Однако живой посадочный материал (луковичные, саженцы, хвойные, горшечные растения) обмену и возврату не подлежит.
19 января 1998 года был принят Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. Документ был утвержден постановлением Правительства РФ № 55. Так как в данный перечень входят растения, то ни обменять ни вернуть их нельзя.
Если семена оказались некачественными, потребитель вправе направить продавцу письменную претензию, где должны быть изложены данные покупателя, причина обращения и требования. Покупатель может потребовать проведения контрольной закупки и подать на производителя и продавца в суд. Чтобы доказать ненадлежащее качество семян необходимо досудебное экспертное заключение. Однако как рассказал aif.ru председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов, в реальности же это очень сложно сделать. «За 20 лет ни одного суда не было! Не возбудили ни одного уголовного дела по фальсификаторам!», — говорит Туманов.
Всхожесть семян зависит от техники их выращивания, способов уборки и условий хранения. Самый простой способ проверки всхожести — замачивание семян в растворе поваренной соли. Для проверки в литре теплой воды размешивают одну чайную ложку крупной поваренной соли. Семена высыпают в раствор и перемешивают. Через полчаса оставшиеся на поверхности семена выбрасываются, а осевшие на дно семена промывают проточной водой, подсушивают, используют для посадки.
Определить качество семян также можно проращиванием. Для этого следует взять 10 — 15 семян и поместить их на увлажненную столовую салфетку. После этого следует укрыть влажной чистой марлей и отправить в теплое темное место. По мере высыхания поверхность марли следует увлажнять. Качественные семена редьки, редиса, репы, дыни, брюквы и огурца прорастают на 5 — 7-е сутки. Семена томата, моркови, кабачка, тыквы, баклажана, свеклы, капусты и салата дают всходы примерно на 7 — 10-й день. Петрушка, пастернак, перец, сельдерей, укроп, лук и арбуз — на 10 — 14-е сутки.
В соответствие с Порядком реализации и транспортировки семян сельскохозяйственных растений, срок реализации семян устанавливается от даты упаковки текущего года до конца второго года реализации.
Упакованные в п/э пакет луковицы следует хранить в помещении с отсутствием яркого дневного света. При попадании солнечных лучей в пакете может появится конденсат, из-за которого луковицы станут прорастать раньше срока. Также в них может образоваться гниль.
Кроме того садоводам следует учитывать, что длительный период нахождения растений в упаковке в вегетирующем состоянии может привести к ослаблению растения и неполноценному цветению в грунте.