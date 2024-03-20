Первым днем астрономической весны в Северном полушарии Земли станет 20 марта

«Склонение центрального светила постепенно растет. С каждым днем Солнце будет подходить к небесному экватору все ближе и 20 марта в 06:06 по московскому времени пересечет его. В Северном полушарии Земли наступит астрономическая весна, а в Южном — осень. Это день весеннего равноденствия», — сказали ТАСС в планетарии.
В момент пересечения небесного экватора Солнце будет находиться в созвездии Рыб. С 20 марта оно будет восходить на северо-востоке и заходить на северо-западе.
«В Северном полушарии световой день начнет увеличиваться, а ночь — уменьшаться», — пояснили астрономы, добавив, что к концу марта продолжительность светлого времени суток на широте Москвы составит 13 часов 02 минуты.
Солнце пересекает небесный экватор дважды в году — в сентябре и марте. В первом случае оно переходит из Северного полушария в Южное, принося астрономическую весну жителям последнего, в марте происходит обратный процесс.
Ученые также отметили, что в эти дни на поверхности Солнца хорошо видны пятна и другие образования, наблюдения можно проводить с использованием практически любого телескопа и бинокля, а также невооруженным глазом. Для того, чтобы защитить глаза от ожогов, необходимо использовать специальный фильтр.