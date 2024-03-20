Что делать, если рассада бледная?
Эксперт рассказал о решающей роли азота.
Эксперт рассказал о решающей роли азота.
Излишняя бледность рассады — тревожный симптом, напрямую свидетельствующий: что-то пошло не так. Реагировать на него необходимо оперативно, иначе большие труды могут пропасть задаром. Но как именно реагировать?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Рассада может побледнеть из-за тех же причин, что и излишне вытянуться: недостатка света и тесноты. Но если пикировка и дополнительное освещение не возвращают растениям здоровый и интенсивный зеленый цвет, то, скорее всего пагубное влияние оказывают другие факторы.
Ими чаще всего оказываются повреждения корневой системы, нехватка влаги, повышенная кислотность почвы и недостаток азота, а то и совокупность всех или части данных обстоятельств. Рассмотрим выходы из положения по отдельности.
При нехватке азота — срочно (но не чрезмерно) подкормите рассаду любыми удобрением с высоким содержанием этого элемента, и лучше всего минеральным, а не органическим, поскольку последние оказывают свой полезный эффект медленнее, а со временем у нас сейчас тяжеловато.
Проверьте уровень кислотности почвы. Если она кислая, а не нейтральная, срочно добавьте золы или доломитовой муки для восстановления нейтральности, или по возможности переместите растения в емкость с почвой, уже лишенной этого недостатка.
Участите поливы и на некоторое время — пока бледность не уйдет, — увеличьте их объем раза в полтора.
Повреждение корней — эта причина относится к рассаде, прошедшей стадию пикировки, поскольку повреждения могли появиться только во время этого процесса. Можно пролить растения раствором стимулятора корнеобразования, но, если это не возымеет должного эффекта, придется избавиться от поврежденных экземпляров, частично пересеяв заново.
И еще момент. С поливом и азотной подкормкой очень желательно не перестараться, следите за состоянием: если все нормализуется — тут же все прекратите. Если ничего не меняется, бледность остается — значит, причина не в этом и процедуры также надо остановить. В противном случае к бледности добавится и еще излишняя вытянутость, а это будет означать, что рассада фактически некондиционна.