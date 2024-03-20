День весеннего равноденствия в 2024 году

Что такое день весеннего равноденствия
В течение года есть четыре астрономических праздника: весеннее и осеннее равноденствия, а также зимнее и летнее солнцестояния. В дни солнцестояния наша планета так наклонена к Солнцу, что одно из полушарий получает больше его света — летом больше света достается Северному полушарию, а зимой — Южному. В дни осеннего и весеннего равноденствия соблюдается идеальная гармония — Солнце встает в положение прямо перпендикулярно земного экватору, и потому обоим полушариям достается одинаково света. Такое положение также приводит к тому, что день и ночь длятся одинаково — по 12 часов.
Когда наступает день весеннего равноденствия с 2024 по 2050 год
Ученые разделяют виды весны: календарную (с марта по конец мая), метеорологическую (она же климатическая — по погоде, когда средняя температура воздуха устойчиво закрепляется выше нуля градусов) и астрономическую. Последняя начинается именно с весеннего равноденствия.
День весеннего равноденствия — относительно устойчивая дата. Начиная с 2010 года и заканчивая 2050, он практически всегда будет выпадать на 20 марта. Лишь в 2044 и 2048 году день весеннего равноденствия придется на 19 марта. А например, в 2103 году этот день, наоборот, наступит 21 марта.
Дата весеннего равноденствия колеблется между 19, 20 и 21 марта из-за того, что продолжительность земного года не равна строго 365 дням, а составляет немного больше — 365,24219878 суток (365 дней, 5 часов, 48 минут и 46 секунд). Из-за этого каждые 4 года накапливается разница в 5 часов 48 минут 46 секунд, требующая добавления дополнительного дня в календарь — 29 февраля. Такие годы мы называем високосными.
Как воспринимают день весеннего равноденствия в мире
И в научной, и в любительской среде можно встретить общий тезис о том, что весеннее равноденствие, наряду с другими природными феноменами, считается энергетически мощным явлением. Дата начала равноденствия обычно воспринимается как пробуждение природы от зимней спячки, когда весна заявляет о своих правах.
Не случайно 20 марта имеет и другие народные названия: «утро года», «переход от тьмы к свету» и «начало годового цикла». Закрепилось и еще одно определение весеннего равноденствия — «квантовый скачок». При этом день весеннего равноденствия всерьез воспринимают и в научной среде.
В эту дату могут наблюдаться помехи в работе антенн станций на планете, «загрязнение» радиосигнала от спутников связи, когда источником шума является само Солнце. Весной это явление сначала влияет на земные станции в Северном полушарии, затем распространяется на экваториальные, пик помех на которых приходится точно на день равноденствия, и далее — на станции Южного полушария.
История празднования дня весеннего равноденствия
Празднование этого дня началось задолго до того, как самому явлению равноденствия нашли научное объяснение. Все народы мира считали равенство дня и ночи магическим и подходящим для различных обрядов, колдовства и почитания богов. Весеннее равноденствие было особенно причудливо отмечено славянами — хозяйки пекли печенье в виде птиц, блины и различные лакомства, избавлялись от старых вещей, приветствуя пробуждение от зимы и возрождение новой жизни.
Ярмарки, народные гуляния с песнями, танцами и играми, а также костры вечером были неотъемлемой частью этого праздника. Наступление астрономической весны всегда ассоциировалось с возрождением природы, новым началом и надеждой на лучшее в культурах различных народов.
Помимо своего символического значения, увеличение продолжительности светового дня в это время играет и практическую роль: фермеры начинают подготовку к весеннему посеву. Природа тоже пробуждается: многие животные выходят из зимней спячки, перелетные птицы возвращаются домой, появляются первые растения и насекомые.
Как отмечают день весеннего равноденствия в различных странах
День весеннего равноденствия отмечают практически по всему миру:
- В Индии, в день весеннего равноденствия, отмечается фестиваль красок — холи. На городских площадях собирались представители всех каст, чтобы петь, танцевать и обсыпать друг друга цветными порошками, сделанными из местных специй.
- У древних германцев было запрещено есть мясо в этот день, чтобы произвести очищение перед весной.
- Японцы в этот день проводят почитание умерших, выставляя фотографии предков на видном месте и устраивая поминальные обеды.
- В Таджикистане, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Иране и Афганистане день весеннего равноденствия считается официальным праздничным днем, там отмечается Новый год. Люди в этот день просят друг у друга прощения, возвращают долги и устраивают пышные празднования с традиционными блюдами. Это Навруз — один из главных праздников для тюрко- и персоязычных стран.
- В Мексике на день весеннего равноденствия люди съезжаются в Чичен-Ицу, бывшую столицу культуры майя. Там проводятся театрализованные представления и отмечается приход молодого весеннего солнца.
Как день весеннего равноденствия связан с религиозными праздниками?
Пасха — это самый важный христианский праздник, посвященный воскрешению Иисуса Христа. Даты Пасхи определяются в зависимости от даты весеннего равноденствия и фазы Луны. Празднование Пасхи происходит в первое воскресенье после полной Луны, следующей за весенним равноденствием. Из-за различий в календарях даты Пасхи, как правило, отличаются у католиков и православных.
К примеру, в 2024 году у католиков Пасха отмечается 31 марта, у православных — 5 мая. С другим лунным календарем, мусульманским, связан и священный месяц Рамадан — время обязательного поста для всех мусульман. В 2024 году Рамадан начался 11 марта, поэтому день весеннего равноденствия попадает в этот месяц.
Какие приметы связаны с днем весеннего равноденствия?
Народные приметы в день весеннего равноденствия:
- Если в этот день погода морозная, ждите еще 40 холодных дней до конца весны; если теплая — ближайшие 40 дней тоже будут теплыми.
- Если увидите летящую стаю птиц, ждите хорошего зернового урожая.
- Прощая обиды и изгоняя злость из мыслей, можно привлечь щедрость природы на весь год.
- Если облака быстро и высоко плывут по небу, ожидайте теплого лета и осени.