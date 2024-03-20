2024 год может стать жарче, чем предыдущий
Прошедший 2023 год побил рекорды по волнам жары, однако 2024-й может стать новым рекордсменом по показателям температуры.
Прошедший 2023 год побил рекорды по волнам жары, однако 2024-й может стать новым рекордсменом по показателям температуры.
По словам специалистов ООН, в 2023 году человечество стало свидетельством отступления ледников и потери морского льда в Арктике. Особенно тревожным считается тот факт, что теплые волны высокой температуры охватили весь мировой океан, а к концу года 90% его вод были аномально теплыми. Об этом пишет ScienceAlert со ссылкой на Организацию Объединенных Наций.
Тем временем пострадали ледники, потеряв наибольшее количество льда с 1950 года. Так, Альпийские ледники в Швейцарии лишились 10% покрова за последние два года. Площадь морского ледяного покрова также была самой низкой за всю историю наблюдений.
Таяние ледников привело к повышению уровня океана за последние 10 лет, в два раза превысив ожидаемые темпы роста показателя. Помимо прочего, потепление вызывает экстремальные погодные явления, что наносит ущерб не только людям, но и биоразнообразию.
Сейчас, по словам специалистов, есть единственный «проблеск надежды» — рост производства возобновляемых источников энергии, например, солнечных, ветровых, и водных.
Однако этого мало, чтобы предотвратить волны жары. Ученые также рекомендуют снизить или полностью прекратить сжигание ископаемого топлива, из-за которого повышается температура планеты. По словам Джеффри Каргела, старшего научного сотрудника Института планетологии, стоимость борьбы с изменениями климата может показаться высокой. «Но цена бездействия в борьбе с изменением климата намного выше. Хуже всего было бы ничего не делать», — заключил он.
Ранее ученые из КНР назвали новый способ борьбы с экстремальной жарой.
Анна Морозова