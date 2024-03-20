На Куршской косе прошедшая зима стала самой дождливой с 2017 года
Снег растаял 24 января, сообщила пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова.
Снег растаял 24 января, сообщила пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова.
КАЛИНИНГРАД, 20 марта. /ТАСС/. Зима 2023−2024 годов стала самой дождливой на территории национального парка «Куршская коса» в Калининградской области с 2017 года. Это стало причиной подтоплений на заповедной территории, но не повлечет катастрофических последствий, сообщила ТАСС пресс-секретарь национального парка Ольга Большакова.
«В 2023—2024 году была мягкая и дождливая зима. Снег у нас растаял 24 января. К талой воде добавилось еще 102 мм февральских атмосферных осадков. А февраль выдался на редкость дождливый. Из 29 дней было всего 11 “сухих” дней. Аналогичной ситуация на косе была зимой 2017 года», — рассказала Большакова.
В целом на территории нацпарка при накоплении талой воды и обильных осадках сейчас она не расходуется. Подтопление вызывается особенностями рельефа и грунтов Куршской косы. «Дело в том, что на большей части косы поперечный профиль корытообразный. Стенками “корыта” являются авандюна и дюнная гряда. Вследствие этого практически вся территория косы не имеет естественного стока», — пояснил старший научный сотрудник нацпарка Олег Рыльков.
Уровень грунтовых вод, по его словам, наиболее высок в середине поперечного профиля косы. На пониженных участках рельефа грунтовые воды располагаются очень близко к поверхности и в дождливые периоды выходят на поверхность. В холодное время года эта вода не испаряется и не потребляется растениями. Ситуация изменится, когда ольха выпустит лист, откроется расходная часть водного баланса. Только одно дерево ольхи «выпивает» около 300 л воды в сутки, уточнил Рыльков.
Подтопления на Куршской косе — процесс закономерный. О масштабном ущербе природным комплексам говорить нельзя. Растительность на пониженных участках влаголюбивая и выдерживает даже длительные периоды подтопления. Принудительное осушение таких участков вызовет гибель леса, потому что в апреле начнется буйный рост растительности, а до майских гроз существенных осадков на косе по многолетним наблюдениям не ожидается, заключила Большакова.
Куршская коса — уникальный песчаный полуостров, представляющий собой узкую полосу земли, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря. Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды — 98 км (российская часть — 48 км), ширина колеблется от 400 м до 3,8 км. Дюны косы — одни из самых высоких в Европе (до 60 м).В 2000 году Куршская коса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк является одним из наиболее популярных в области мест среди туристов. Ежегодно его посещают до 500 тыс. человек.