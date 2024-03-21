13:13 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Столицу Кипра засыпало градом

В понедельник, 18 марта, Никосию накрыла гроза с градом, который был размером с грецкий орех. Несколько улиц оказались покрыты плотным слоем ледяных шариков, создав уникальный для Кипра пейзаж.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за непогоды часть дорог оказалась перекрыта, с последствиями боролись не только городские службы — вооружившись лопатами, им помогали местные жители.

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