Столицу Кипра засыпало градом
В понедельник, 18 марта, Никосию накрыла гроза с градом, который был размером с грецкий орех. Несколько улиц оказались покрыты плотным слоем ледяных шариков, создав уникальный для Кипра пейзаж.
В понедельник, 18 марта, Никосию накрыла гроза с градом, который был размером с грецкий орех. Несколько улиц оказались покрыты плотным слоем ледяных шариков, создав уникальный для Кипра пейзаж.
Из-за непогоды часть дорог оказалась перекрыта, с последствиями боролись не только городские службы — вооружившись лопатами, им помогали местные жители.