Метеоролог предупредил об особенности начавшейся магнитной бури

Как написал эксперт в своем Telegram-канале со ссылкой на специалистов Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, происходящая буря может оказаться прелюдией к продолжительной серии крупных геомагнитных и вспышечных событий. Они могут наступить в ближайшие одну-две недели.
Леус предупредил, что следующие геомагнитные возмущения могут быть зарегистрированы уже 22 марта, а в последующие пару недель ожидаются повышенные уровни вспышечной активности вплоть до событий уровня X.
Ранее сообщалось, что примерно до полудня 21 марта по московскому времени сила колебаний магнитосферы Земли составляла четыре балла — это характерно для средней магнитной бури. Затем уровень снизился до трех баллов (малая магнитная буря), а после 18 часов и вовсе достиг двух баллов, что говорит о нейтральной обстановке.
Невролог Анастасия Пушкина отметила, что достоверных исследований о воздействии магнитных бурь на человека нет. Тем не менее, медики признают, что в период магнитных бурь самочувствие у многих людей ухудшается, а количество обращений за медицинский помощью увеличивается.