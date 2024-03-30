Что делать, если рассада для дачи вытягивается?
Эксперт дал рекомендации по выращиванию во избежание излишеств.
Эксперт дал рекомендации по выращиванию во избежание излишеств.
Вытянутая, с неестественно тонким стеблем рассада — одна из самых типичных проблем, с которой сталкиваются даже опытные дачники. Причин у этого явления может быть множество, подчас весьма неожиданных и сначала ставящих в тупик. Как избежать этой вроде бы стандартной, но так часто повторяющейся неприятности? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Причин действительно может быть великое множество, подчас причина может крыться в некачественных семенах или, например, неправильно подобранном грунте, однако наиболее часто встречаются все-таки следующие.
Первая — загущенность посевов. Многие, желая подстраховаться со всхожестью, перебарщивают и высеивают на определенную площадь непропорционально много. Разумеется, сеянцы быстро начинают соперничать между собой за жизненное пространство, питание и свет — и вот результат: они все как бы одинаковые дистрофики. Выход из ситуации — распикировать рассаду досрочно, по отдельным квартирам. В большинстве случаев обеспечение отдельной жилплощадью решает проблему.
Вторая причина — перекорм. Да-да именно перекорм, а не недокорм, как ошибочно полагают многие дачники. Избыток питания и влаги ускоряет процесс роста, но именно в виде бесполезного вытягивания. Решение — уменьшить либо вовсе прекратить на время подкормки, а равно объем и частоту полива.
Распространенная причина номер три: избалованность теплом. Следствие — опять же непропорционально быстрый рост, с отставанием по другим параметрам. Излишнего холода быть, конечно, не должно, но и чрезмерная жара рассаде ни к чему. Выход — переместить рассаду в более прохладное, путь даже на пару градусов ниже нормы, место на время, пока дела не выправятся.
И наконец четвертая причина — элементарный недостаток света. Вытягивание вполне может быть с этим сопряжено, поскольку в жизненную программу всякого растения заложена тяга к солнечным лучам. Положение способна поправить дополнительная подсветка фитолампами. Попробуйте увеличить время освещения до 14−16 часов. Если все придет в норму, вернитесь к прежнему режиму.