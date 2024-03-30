Как правильно рассчитать, сколько рассады нужно для дачи?
Эксперт вывел идеальную формулу для дачников.
Эксперт вывел идеальную формулу для дачников.
Большинство садоводов и огородников стараются вырастить рассаду с определенным запасом, что вполне разумно. Все равно какие-то потери в процессе выращивания неизбежны и их надо восполнять. Но вот как не переусердствовать и не выращивать лишнего, затратив бессмысленно средства и силы? Здесь приходится прибегать к помощи математики, но несложной, по силе каждому. Как же производится нужный расчет?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Практика подсказывает, что на самом деле необходимо учитывать два фактора: собственно посадочную площадь, площадь, необходимую растению для нормального индивидуального питания. Дополнительный фактор — тот самый процент запаса. Поэтому я обычно использую такую формулу при вычислении потребностей в рассаде:
Коэффициент 1,5 — та самая прикидка на запас.
В теплице у меня три гряды по четыре метра длиной и 0,8 метра шириной каждая. Значит, S1 одной гряды — 4×0,8 = 3,2 кв. м.
Средняя площадь для питания одного томата составляет примерно 0,5 м х 0,7 м и, соответственно, равна 0,35 кв. м.
(3,2:0,35) х 1.5 = 13,714, округляем до целого, то есть, получается на одну гряду в моей теплице требуется 14 единиц рассады. На всю теплицу — соответственно 14×3 = 42 растения.
При высадке в открытый грунт показатель площади питания одного растения (S2) можно, согласно схеме посадки, уменьшать, высаживая рассаду почаще, например, 0,4 м х 0,6. Длина грядки открытого грунта у меня на огороде 6,5 метров при ширине 0,6 м. Тогда расчет будет выглядеть следующим образом:
К = (3,9: 0,24) х 1.5 = 24,3, округляем до целого — 24 растения на одну грядку открытого грунта.