07:51 (мск), источник: © РИА Новости

На Солнце произошла крупная вспышка, заявили ученые

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Крупная вспышка произошла на Солнце, по некоторым данным, их могло быть две, есть высокий риск возникновения магнитных бурь на Земле, сообщили РИА Новости в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Источник: NASA

«Вспышка высшего балла X, первая в текущем месяце, зарегистрирована на Солнце сегодня ранним утром по московскому времени. Событие началось в 5 утра. По состоянию на 07:20 утра вспышечные продолжали наблюдаться», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, взрыв на Солнце произошёл почти точно на линии Солнце-Земля, то есть в области максимального воздействия на планету, и сопровождается крупным выбросом плазменных масс по направлению к Земле. Вспышке присвоен балл X1.1.

В то же время в лаборатории уточнили, что пока поступают противоречивые данные о точном месте события. Есть признаки, что на Солнце произошёл не один, а целых два одновременных взрыва в областях, разнесённых друг от друга на расстояние около полумиллиона километров.

«В ближайшие часы ожидается резкое изменение радиационного состояния околоземного пространства, в том числе возможен приход тяжёлых частиц от Солнца, воздействующих на космические аппараты. Плазменные облака, оказывающие наибольшее влияние на магнитное поле Земли и вызывающие, в том числе магнитные бури, в зависимости от скорости придут к орбите Земли поздним вечером в воскресенье или в первой половине дня понедельника», — добавили учёные.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидается, что уточнения по силе, месту и ожидаемой степени воздействия события на Землю будут выданы в течение сегодняшних суток, после поступления новых данных со средств наблюдения.

 Посол России пригрозил Японии последствиями в случае передачи Patriot Киеву
'Позор'. Зеленский устроил истерику на саммите ЕС
Возрастное ограничение 18+
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»