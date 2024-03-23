На Солнце произошла крупная вспышка, заявили ученые

«Вспышка высшего балла X, первая в текущем месяце, зарегистрирована на Солнце сегодня ранним утром по московскому времени. Событие началось в 5 утра. По состоянию на 07:20 утра вспышечные продолжали наблюдаться», — говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительным данным, взрыв на Солнце произошёл почти точно на линии Солнце-Земля, то есть в области максимального воздействия на планету, и сопровождается крупным выбросом плазменных масс по направлению к Земле. Вспышке присвоен балл X1.1.
В то же время в лаборатории уточнили, что пока поступают противоречивые данные о точном месте события. Есть признаки, что на Солнце произошёл не один, а целых два одновременных взрыва в областях, разнесённых друг от друга на расстояние около полумиллиона километров.
«В ближайшие часы ожидается резкое изменение радиационного состояния околоземного пространства, в том числе возможен приход тяжёлых частиц от Солнца, воздействующих на космические аппараты. Плазменные облака, оказывающие наибольшее влияние на магнитное поле Земли и вызывающие, в том числе магнитные бури, в зависимости от скорости придут к орбите Земли поздним вечером в воскресенье или в первой половине дня понедельника», — добавили учёные.
Ожидается, что уточнения по силе, месту и ожидаемой степени воздействия события на Землю будут выданы в течение сегодняшних суток, после поступления новых данных со средств наблюдения.