18:40 (мск), источник: Известия

Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой 2 км

Вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 2 км. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Сахалинской области.

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Источник: МЧС РФ

«В городе Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», ― сказано в заявлении.

Там уточнили, что пепловый шлейф протянулся на расстояние до 5 км в юго-восточном направлении.

Ранее, 12 марта, на Эбеко был отмечен пепловый выброс высотой 3 км. Последствий не отмечено.

Вулкан Эбеко — сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Он находится в северной части Парамушира и активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает повышенную активность вулкана с высокой вероятностью извержения.

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