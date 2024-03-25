Вулкан Эбеко на Северных Курилах выбросил столб пепла высотой 2 км
Вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 2 км. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Сахалинской области.
Вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 2 км. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Сахалинской области.
«В городе Северо-Курильск пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет», ― сказано в заявлении.
Там уточнили, что пепловый шлейф протянулся на расстояние до 5 км в юго-восточном направлении.
Ранее, 12 марта, на Эбеко был отмечен пепловый выброс высотой 3 км. Последствий не отмечено.
Вулкан Эбеко — сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Он находится в северной части Парамушира и активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, что означает повышенную активность вулкана с высокой вероятностью извержения.