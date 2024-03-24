На Земле наблюдается сильная магнитная буря
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Магнитная буря очень сильного уровня наблюдается на Земле 24 марта, согласно данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).
МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Магнитная буря очень сильного уровня наблюдается на Земле 24 марта, согласно данным мониторинга космической погоды Института прикладной геофизики (ИПГ).
«Продолжается магнитная буря», — говорится в сообщении ИПГ.
Возмущенность магнитного поля Земли в настоящее время достигла уровня G4, означающего «очень сильно» по шкале мониторинга из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
Уровень G4 предполагает, что на Земле, помимо серьезных помех в связи, могут быть зафиксированы серьезные нарушения в радиосвязи, многочасовые нарушения спутниковой и радиочастотной навигации. Полярные сияния могут фиксироваться даже в тропиках.
Ранее сообщалось о 12 вспышках высокого класса М и одной вспышке высшего класса Х, произошедших в субботу. Согласно данным мониторинга космической погоды, вспышка класса Х привела к выбросу частиц в сторону Земли.
Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.