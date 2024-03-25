Ученые сообщили о затихании магнитной бури
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Геомагнитная обстановка окончательно успокоится
МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Геомагнитная обстановка окончательно успокоится
В воскресенье солнечная плазма, выброшенная после крупной вспышки утром 23 марта, дошла до Земли, наблюдалась мощнейшая магнитная буря.
«Окончательного успокоения геомагнитной обстановки можно ожидать во второй половине недели,
Первая сильная вспышка на Солнце в этом месяце (высшего класса X) была зарегистрирована 23 марта примерно в 5.00 по московскому времени. Она сопровождалась крупным выбросом плазмы. Поскольку вспышка и выброс произошли на линии «Солнце — Земля», то воздействие на земную магнитосферу оказалось большим. Сильная геомагнитная буря — возмущения магнитного поля Земли — началась вечером 24 марта. Около 17.00 мск скорость солнечного ветра в окрестностях Земли увеличилась почти в два раза, до примерно 800 километров в секунду. В момент удара индекс геомагнитной активности Kp достиг значения 8 баллов из 9 возможных, что соответствует буре уровня G4 (наибольший уровень G5 наблюдается последний раз в сентябре 2005 года).
Ранее ученые сообщили, что нарастающая частота вспышек и рост их мощности свидетельствует о постепенном приближении Солнца к пику активности, который предположительно может наступить уже в середине 2024 года, хотя, по некоторым прогнозам, может быть сдвинут и на 2025 год.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Однако если вспышка происходит на значительном удалении от линии Солнце-Земля, она не оказывает влияния на планету.