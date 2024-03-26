На 56 участках рек Якутии зафиксировали вероятность заторов

«Формирование заторов наиболее вероятно на 56 затороопасных участках», — сообщил Гарин. По его словам, наибольшее количество участков выделено на реке Лене (30) и Алдан (11).
Взрывные работы планируется проводить непосредственно при возникновении заторных явлений или их угрозе возникновения в период прохождения ледохода.
«Из госбюджета республики предварительно планируется выделить свыше 19,2 млн рублей на создание запасов взрывчатых веществ для организации работ по ликвидации возможных ледовых заторов. В аналогичный период прошлого года сумма составляла более 18,3 млн рублей. Оперативный резерв взрывчатых веществ предварительно предусматривает 25 тонн. При ухудшении паводковой обстановки из средств резервного фонда правительства республики запас взрывчатых веществ возможно будет увеличить до необходимых объемов», — уточнил Гарин.
Для мониторинга паводковой ситуации на реках Якутии применят беспилотные авиационные системы (БАС). «В готовность к применению приведут пять единиц БАС МЧС России и четыре БАС РСЧС — все вертолетного типа. Возможно наращивание группировки МЧС России комплексом БАС Орлан-10, в состав которого входят две единицы БАС самолетного типа», — добавил он.
В регионе с 5 марта идут командно-штабные учения со звеньями Якутской территориальной подсистемы РСЧС для безопасного прохождения весеннего половодья и дождевых паводков. Долгосрочный прогноз ожидаемых масштабов паводка ожидается 17 апреля.
Предварительная консультация о характере вскрытия рек предоставлена в Якутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«Сложившиеся гидрометеорологические условия в сочетании с предварительной оценкой предполагаемого режима температуры воздуха весной дают основание ожидать вскрытие рек в сроки, близкие и с небольшим отклонением от нормы в сторону ранних — от одних до трех суток», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что вскрытие реки Лены до Якутска, а также рек Алдан, Амга и Вилюй предполагается в первой и второй декадах мая. В третьей декаде мая ожидается в низовьях рек Лена, Алдан, Вилюй, рек на севере и северо-востоке, в начале июня — устьевых участках рек.
«Максимальные уровни весеннего половодья на основных реках республики ожидаются в пределах и выше средних многолетних значений на 0,5−1,5 м. В случае образования заторов льда максимальные уровни воды могут превысить опасные отметки, что приведет к выходу воды на пойму и затоплению пониженных прибрежных участков населенных пунктов», — добавил Гарин.