У берегов Вануату произошло землетрясение
К северо-западу от побережья Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).
К северо-западу от побережья Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщается на сайте Геологической службы США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 1:28 по времени UTC (4:28 мск) в 496 километрах к северо-западу от города Исангель с населением 1,4 тысячи человек.
Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о разрушениях пока не поступала.
24 марта Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 5,7 в море Саву у побережья Индонезии.
21 марта в Токио произошло землетрясение магнитудой 5,3.
В этот же день на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области зафиксировали пепловый выброс высотой 1,8 км.
До этого на Камчатке сошла лавина, под которую попала туристическая группа. Стало известно, что 11 человек приехали на ски-тур в районе перевала Красноармейского. Группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. При этом группа отправилась в тур, несмотря на предупреждение местного МЧС.