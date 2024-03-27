У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,7
СИДНЕЙ, 27 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано у побережья островов Фиджи. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
СИДНЕЙ, 27 марта. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 6,7 зарегистрировано у побережья островов Фиджи. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 588 км к юго-западу от города Сува с населением свыше 77 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 18 км.
Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Угроза цунами не объявлялась.