11:52 (мск), источник: ТАСС

На Северный Китай обрушился песчано-пылевой фронт

ПЕКИН, 27 марта. /ТАСС/. Обширный фронт непогоды обрушился на Северный Китай, принеся песчано-пылевые бури, грязевые дожди и сильные ветры. Об этом сообщает на своем сайте Центральная метеослужба КНР.

Источник: AP 2023

«Пылевая буря обрушилась более чем на 10 провинций на севере, во многих местах на юге прошли обильные осадки», — говорится в сообщении. Населению рекомендовано принять меры по защите жилья и имущества и без необходимости не покидать помещения.

Основной период воздействия песчано-пылевого фронта, отмечают китайские синоптики, придется на период с 27 по 28 марта. От песка и пыли в наибольшей степени пострадают северные и северо-западные территории Китая, включая Внутреннюю Монголию, Нинся-Хуэйский автономный район, провинции Ганьсу, Хэбэй, Шаньси, Шэньси, мегаполисы Пекин и Тяньцзинь.

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Одновременно штормовые ветры, проливные дожди с градом и грозы охватят значительные районы Центрального, Южного и Юго-Западного Китая.

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