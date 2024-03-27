На Северный Китай обрушился песчано-пылевой фронт

«Пылевая буря обрушилась более чем на 10 провинций на севере, во многих местах на юге прошли обильные осадки», — говорится в сообщении. Населению рекомендовано принять меры по защите жилья и имущества и без необходимости не покидать помещения.
Основной период воздействия песчано-пылевого фронта, отмечают китайские синоптики, придется на период с 27 по 28 марта. От песка и пыли в наибольшей степени пострадают северные и северо-западные территории Китая, включая Внутреннюю Монголию, Нинся-Хуэйский автономный район, провинции Ганьсу, Хэбэй, Шаньси, Шэньси, мегаполисы Пекин и Тяньцзинь.
Одновременно штормовые ветры, проливные дожди с градом и грозы охватят значительные районы Центрального, Южного и Юго-Западного Китая.