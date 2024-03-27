Зафиксировано замедление важнейшей системы океанических течений
Причиной названо изменение климата. Подробности.
Причиной названо изменение климата. Подробности.
Команда ученых под руководством Алексея Мишонова из университета Мэриленда в США (University of Maryland) зафиксировала значительное замедление глобальных течений, в том числе Гольфстрима. Причиной названо изменение климата, своими выводами исследователи поделились в журнале Frontiers in Marine Science.
Ученые наблюдали нагревание океанов на протяжении десятилетий и выдвигали теории о том, что повышение температуры ослабляет глобальные течения. Новое исследование впервые документально подтверждает это. Были проанализированы полевые данные о температуре и солености морской воды, собранные за последние десятилетия в океанографической базе данных Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA).
Обнаружено, что поток современной системы Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (Atlantic meridional overturning circulation, AMOC) оставался стабильным с 1955 по 1994 год. Однако в середине 1990-х годов сила AMOC начала снижаться и течение начало двигаться медленнее, что ученые связывают с продолжающимся потеплением поверхности океана и сопутствующими изменениями солености его верхних слоев.
AMOC, в состав которого входит Гольфстрим, несет теплую воду в более высокие широты, выделяя тепло в атмосферу и принося холодные воды в тропики. Это образует непрерывный цикл, который перераспределяет тепло по океану.
«Если AMOC замедлится, теплообмен уменьшится, что в свою очередь отразится на климате, в результате чего в жарких районах станет еще жарче, а в холодных — холоднее. Это может привести к глобальным изменениям климата, повышению уровня моря, воздействию на морские экосистемы и другим климатическим последствиям», — привел мнение ученого портал Technology Networks.
Похожая, но сильно преувеличенная и вымышленная динамика легла в основу сюжета блокбастера 2004 года «Послезавтра» с Деннисом Куэйдом («Сердце дракона») и Джейком Джилленхолом («Переводчик») в главных ролях. В фильме поток пресной воды из тающих ледников привел к внезапному коллапсу течений в Северной Атлантике, это вызвало глобальные суперштормы и внезапное появление ледников на большей части Северного полушария.
«Конечно, большинство климатологов не разделяют эти голливудские фантазии и никто в научных кругах не верит, что может произойти что-то отдаленно похожее. Однако большинство считает, что существенное замедление AMOC может привести к значительным изменениям климата, которые невозможно предвидеть и предсказать», — сказал Мишонов.
Исследователи использовали данные Атласа Мирового океана за 1955−2017 годы и обнаружили, что, хотя вся Северная Атлантика систематически нагревается, климатические траектории в ее разных субрегионах демонстрируют радикально разные характеристики региональной десятилетней изменчивости.
Например, хотя температура постепенно повышалась с 1955 по 2017 год, в более северной части Атлантического океана она падала в 1955—1994 годах, а затем повышалась в 1995—2017 годах. Аналогичные закономерности обнаружены в характеристиках солености и плотности течений. Такое изменение климатических характеристик дало ученым понимание непредсказуемости ситуации в будущем. Возможно как дальнейшее замедление, так и полное исчезновение AMOC.
Ранее ученые из Копенгагенского университета предрекли исчезновение системы Гольфстрим уже в 2025 году. А группа геофизиков из различных российских научных институтов выдвинула новую гипотезу глобального потепления, суть которой в том, что катастрофические землетрясения дали резкий старт потеплению в Арктике в 1979 −1980 годы. Такую версию они представили в противовес широко распространенной точке зрения, что глобальное потепление связано с деятельностью человека. Позиция ученых основывается на факте, что в тот период времени не наблюдалось особого роста промышленного производства, значит, антропогенная деятельность не могла нанести столь заметный ущерб.