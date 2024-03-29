Поможет ли кипяток избавить смородину на даче от почкового клеща?
Эксперт рассказал о нестандартных видах термической обработки.
Эксперт рассказал о нестандартных видах термической обработки.
Почковый смородинный клещ — один из самых ранних вредителей смородины, способный лишить хозяев ягодника изрядной части урожая. Зачастую не распознанный заранее, он откладывает яйца в почках растения, и после зимы вылупившиеся личинки начинают поедать содержимое своего «домика». Одной из эффективных мер против такого нашествия считается обливание кустов кипятком, который уничтожает вредителей. Но не меньшее количество дачников считает эту меру не только бесполезной, но и вредной. Кто же прав?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— На самом деле речь тут идет реально о термической обработке смородины, но вовсе не о кипятке, то есть воде с температурой 100. Проливать кустарники именно кипятком действительно не очень полезно по той простой причине, что растения получат ожоги, которые будут пострашнее результатов работы почкового клеща. Нет, так, конечно, делать не надо.
Надо использовать не кипяток, но горячую воду приемлемой для смородины температуры и одновременно убийственной для вредителей. А таковая колеблется в пределах от 55 до 70 градусов, и именно такой водой проливать смородину можно. Эта обработка, помимо уничтожения клещей, поспособствует пробуждению растения от зимнего покоя и укрепит его иммунитет на сезон.
Есть еще один способ термической обработки смородины от клеща, но использовать его могут только те, кто уверенно умеет пользоваться паяльной лампой или газовой горелкой. Причем только после проведения санитарной и разреживающей обрезки кустарника. Держа лампу или горелку на расстоянии 8−10 сантиметров от ветвей, проведите пламенем по ним 2−3 раза сверху вниз, не останавливаясь — чтобы не обжечь. Метод нехитрый, но очень эффективен, пожалуй, даже эффективнее обливания горячей водой. Так, помимо почкового клеща, вы вдобавок избавитесь и от тли.