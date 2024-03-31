«Климатическое безумие продлится три месяца»: синоптики дали прогноз на лето 2024

Синоптики напомнили, что стандартной погоды в России не было ни осенью, ни зимой, весна тоже началась с климатического безумия, летние месяцы не станут исключением.
По данным специалистов, предстоящее лето станет самым жарким в нашей стране за всю историю метеорологических наблюдений. В частности, Москва, Калининград, Тверь и Калуга прочувствуют днем температуру до 35 градусов. Аномальная жара ожидается на Дальнем Востоке, Урале и в Сибири, а также в Поволжье. Температура будет выше нормы сразу на семь градусов.
Синоптики нашли объяснение такой жаре. Виной всему Эль-Ниньо — колебания температуры поверхностного и других слоев океана, которые в этом году проявили себя максимально.
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, сильнее всего Эль-Ниньо влияет на Приморский край, Сахалин и Хабаровский край, которые расположены ближе к Тихому океану. Именно здесь можно ждать новые температурные рекорды летом. Последние месяцы уже показали самую высокую температуру в истории по всей планете, а новые рекорды не заставят себя ждать, подчеркнул синоптик.