Какие запретные дни для рассады в апреле 2024 года по лунному календарю?
Эксперт рассказал о вредном влиянии смены фаз.
Эксперт рассказал о вредном влиянии смены фаз.
Пользователи лунных календарей садовода и огородника прекрасно осведомлены о запретных днях, когда любые работы с растениями в любой фазе развития, а равно любые механические манипуляции с землей совершать не надо — во избежание потерь. Но по утверждениям агроастрологов, лучше еще учитывать и дни когда нежелательны только некоторые работы, причем в привязке к состоянию, в котором в данный момент находятся те или иные культуры. Что имеется в виду?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Считается, что фазы полнолуния и новолуния — ключевые, то есть Луна вошла в полную силу (полнолуние) и ушла на перерождение (новолуние), что в свою очередь делает эти фазы критическими для растений. То есть, любое вмешательство в их жизнь в такие моменты может повлечь фатальные проблемы. Соответственно, трогать их в эти дни категорически не рекомендуется. Однако, как утверждают специалисты в аграрной астрологии, дни, непосредственно предшествующие этим фазам и фазам переходным (от первой четверти ко второй и от третьей четверти к четвертой) так же не слишком желательны в плане взаимодействия с огородными и садовыми культурами. То есть в эти дни вы скорее всего вреда им не причините, но и пользы от ваших стараний никакой не будет, а раз так, то лучше отдохнуть.
Исходя из перечня работ с рассадой в апреле 2024 года расписание не очень хороших для этого дней вырисовывается такое:
Крайне неблагоприятные (запретные) дни в апреле 2024 года:
8, 24.
Дни, когда работы нежелательны и их лучше отложить:
3, 4, 5, 7, 9, 16, 17, 18.